Të meditojmë Ungjillin e dielës së 31-të vitit 'B': duaje të afërmin si vetveten

Pse nuk je i kënaqur, o Jezus?/Pse nuk të mjafton/që una ta dua Zotin vetëm pak/që të bëj ndonjë vepër të devotshme/a ndonjë rit/në festa të rëndësishme?/Pse nuk të mjafton një lutje e shpejtë,/një qëndrim si duhet/në përkim me ndjenjat fetare të zakonshme,/Pse nuk je i kënaqur, o Jezus,/Pse nuk e vlerëson atë monedhën/që herë pas here jam gati ta nxjerr/nga xhepi për ndonjë të varfër?/Ti, o Jezus, më mëson gëzimin e takimit të vërtetë,/ të marrëdhënieve, që kanë shijen e lumnisë së amshuar

R.SH. - Vatikan

“Duaje Zotin, Duaje të afërmin”: këto janë këshillat e Jezu Krishtit në Ungjillin e së dielës së 31-të të vitit kishtar, ciklit të dytë, marrë nga kreu 12 i shën Markut (28-34). Edhe ne, ashtu si skribi i pjesës ungjillore, do të donim ta dëgjonim Krishtin që na përforcon në fe e na jep garancinë se nuk jemi larg nga Mbretëria e Zotit. Të ndjekim Ungjillin:

Në atë kohë, një nga skribët që kishte dëgjuar rragatjen e tyre, duke parë se Jezusi u përgjigj mirë, iu afrua dhe e pyeti: “Cili urdhërim është i pari i të gjitha urdhërimeve?” Jezusi iu përgjigj: “I pari është: ‘Dëgjo, Izrael! Zoti Hyji ynë, është një Zot i vetëm. Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde, e me gjithë fuqinë tënde!’ Urdhri i dytë është: ‘Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!’ Tjetër urdhër më të madh se këta nuk ka.”

Skribi iu përgjigj: “Mirë fort, Mësues! Përgjigje ashtu siç është e vërteta. Ai është i Vetmi, e pos tij s’ka tjetër. Të duash Atë me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë fuqi e të duash të afërmin tënd porsi vetveten, vlen më shumë se të gjitha flitë e shkrumbimit e theroret.” Jezusi, duke parë se u përgjigj me urti, i tha: “Nuk je larg prej Mbretërisë së Hyjit.” Dhe askush s’pati më guxim të hyjë me të në rragatje.

Të lutemi së bashku

