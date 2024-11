Jezus, po shkoj sot ndër vorre

Po shkoj sot ndër vorre, Jezus,/s’është vend i këndshëm, e di, /më rrënqeth ky vend i heshtur, /ky vend ku ka veç zi. /...Po shkoj për njerëzit që më deshën, /që ishin, por që shkuan, /po shkoj t’u shpreh mirënjohjen/për gjithçka më dhuruan. /Po shkoj t’u çoj një lule/ simbol bukurie që duhet. /Po shkoj të ndez një qirisimbol i zjarrit që s’ shuhet. /Po shkoj të prek një fytyrë/mes kryqave pa fund, /po shkoj të të takoj Ty, / Jezus që vdekjen mund.

R.SH. / Vatikan

Dita e 2 nëntorit dita e përkujtimit të të vdekurve, simbolikisht bëjmë një shtegtim, sa të dhimbshëm, aq festiv drejt varreve të të dashurve të vdekur, po edhe drejt varreve të gjithë njerëzve që e kanë paguar me jetë besnikërinë ndaj idealeve të mëdha në rrjedhë shekujsh e në kohët tona. Me këto ndjenja përulemi realisht e simbolikisht mbi varret e panumërta, të përhapura në mbarë planetin, të vjetra e të reja, varre martirësh e besimtarësh të thjeshtë, njerëzish të shquar e të panjohur, nënash e baballarësh, vëllezërish e motrash. Përkulemi me lutje në buzë e me lot në sy për të dashurit që më s'janë.

E duke u ndodhur në vendet që të ngjallin një trishtim të thellë, nuk duhet të harrojmë se kjo ditë për Kishën është një ditë e madhe feste. Ata që nuk i kemi më pranë, që pushojnë në paqe nën kryqat simbolikë, na kanë treguar me jetën e tyre se sa e frytshme është fara që Krishti erdhi për ta hedhur në tokë. E në këto ditë, kur flitet kaq shumë për vdekje dhe të vdekur, kur njerëzimi dridhet për të sotmen e të ardhmen e vet, Dita e të vdekurve na kujton se vdekja nuk është fjala e fundit, dhe se më shumë se kurrë, se bota nuk është në dorë të njeriut, por në dorë të Zotit!

Kjo poezi, e njëkohësisht uratë poetike, shpreh përshpritërinë, fenë mbi vujtjen, dhimbjen, vdekjen dhe ringjalljen. E më së miri e shpreh atë që besimtarët katolik, më nëntor, në ditën e të besimtarëve të vdekur, ndjejnë dhe besojnë që Jezusi me Ngjalljen e Tij e mundi vdekjen.

