Gaza, At Romanelli: "Nuk duam të largohemi nga famullia jonë"

Famullitari i Kishës së Familjes së Shenjtë dëshmon për tensionin e madh që po jeton bashkësia pas urdhrit të evakuimit nga ushtria izraelite. Ajo ndalon dëshirën e të krishterëve për të mos u larguar nga shtëpitë e tyre në mënyrë që të mos përfundojnë "të mbushur me njerëz, së bashku me dy milionë palestinezë të tjerë të zhvendosur, që nuk kanë më asgjë dhe jetojnë në tenda"

R.SH. - Vatikan

"Nuk ka pushim, ditë e natë, nga zhurma e helikopterëve dhe e bombave", tregon për "L'Osservatore Romano" Atë Gabriele Romanelli, famullitar i Kishës së Familjes së Shenjtë, në Gaza. “Zhurmat vijnë nga zona në veriperëndim të vendit tonë, në drejtim të Jabalisë dhe Shitës, ku jetonin ende disa familje të krishtera. Por tani atje ka pasur një urdhër të rreptë evakuimi. Tashmë ata pak të krishterë të mbetur, janë strehuar në dy famullitë, tonën dhe atë ortodokse.

“Selia e Caritas-it dhe qendra jonë e Shën Tomës Akuinas, të cilat ndodhen katër kilometra në veri të kompleksit tonë, morën urdhrin për t'u evakuuar drejt jugut. Për fat të mirë, të dy ndërtesat janë kryesisht bosh pasi vijonin punimet e riparimit. Katër kilometra është një distancë e shkurtër - shton ai - dhe ne presim që trupat izraelite së shpejti të arrijnë pranë shtëpive tona. Kjo është arsyeja pse këto çaste ka tension të madh në komunitetin tonë. Edhe pse nuk kemi marrë ende asnjë urdhër evakuimi”. Megjithatë, përfundon ai, «disa javë më parë ne morëm një mesazh nga IDF që e përcakton tonën si "zonë të kuqe" dhe tregon dy korridore për të shkuar në jug. Por familjet tona nuk duan të ikin, e ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë. Pse duhet të largohemi? Asnjë nga ne nuk është i përfshirë në konflikt. Çfarë do të bënin të krishterët tanë në jug? Të mbledhur së bashku me dy milionë palestinezë të tjerë të zhvendosur, që nuk kanë asgjë dhe jetojnë në tenda. Shpresoj që gjendja jonë e rrezikshme të njihet edhe në Perëndim. Dhe besoj, si gjithmonë, në aftësitë ndërhyrëse të patriarkut tonë, Kardinalit Pierbattista Pizzaballa.

Orët e ardhshme do të jenë vendimtare për të kuptuar zhvillimet edhe në bashkësinë e krishterë për zbatimin e atij që është quajtur “plani i gjeneralëve”.