I Lumi At Luigj Paliq a Palaj, ofm, Bari trim, u kap dhe u burgos në burgun e Gjakovës, në sa vizitonte besimtarët e shpërndarë në fshatra të ndryshme, për t'i përforcuar në fenë e të parëve, e cila ishte në rrezik. Sllavët i kërkuan ta mohojnte publikisht fenë katolike në Krishtin, pas nuk pranoi e dërmuan me shuplaka e me shkopinj, e pështynë, e fyen, pastaj e nxorën para një gjykate, që e ngarkoi me shpifje. Së fundi e mbytën mё 7 mars 1913.

R.SH. / Vatikan

Me 7 marc 1913 ushtrija malazeze mbytëte në Janosh (afër Gjakovës) mizorisht françeskanin At Luigj Paliq, sot i Lum, vetëm pse, si meshtar katolik e shqyptar i njimendtë, nuk mujt me pëlqye mizoritë, qi Sllavët bajshin mbi grigjë të tij, as pse s’dijti zemra e dhimbëshme e tij me mshehë mjerimin qi ndiete, kah shihte se n’ato vise thjesht shqyptare, kamba e anmikut mâ të madhit të kombit lête gjurmët e veta shkretnuese. (Shih “H.i D” Marc 1914). Në rasën e kryevjetorit të martirit, At Fishta, poet, me këte vjershë përkujton vrasjen mizore të këtij maritiri të Fesë e Atdheut, tue lypë prej Hyjit, qi të gjikojë mbi dhunë të bame Shqypnisë. Kjo u botue në “Hylli i Dritës”, marc 1914.

At Gjergj Fishta: Mbi vorr t’ A. Alois Paliq, ofm

1. Barbarët... e mbyten! E pra

Ky ‘i dhunë kurrkuj s’ia bani;

Nuk bâni kand me kja:

Per t’keq s’i duel kurr zani;

Per Atme e shejten Fé

Punoi me t’drejtë m’ket dhé.



2. I vorfni pa prind mbetun,

Qi kjan, per bukë i mjeri,

Te ky shujtën pat gjetun;

Ky lott prej sysh i a teri,

S’e la nen dhunë me fshâ

E át e mâmë iu bâ.



3. Pse pra me e mbytë?...Trathtari,

E gjaksi e i patenzoni

E i trishtueshmi kursari,

Qi s’njeh se shk’âsht zakoni,

Kah t’duen ata po mbajn:

Pse kshtu me e mbytë t’pafaj’n?...



4. Por, po; per shka të prujtun

Isht’ ky n’dy faje zhye,

Qi ndryshej nuk ka mujtun

Veç se me gjak me i shkmbye:

Shqypnin dote t’lirueme,

E Fén s’ndrrote t’bekueme.



5. E per ket punë mizori,

Ushtari i Malit t’Zi

Qi mshrirë s’i njeh krahnori

Heshten i a nguli n’gji,

Edhe me tê të ngratit

Zemrën shporoi ai Fratit.



6. U rrzue sherbtori i Zotit

—Heu! Si nuk plasi djerri!

E syt per t’gjatë të motit

Ndermjet anmiqve i erri:

Gjaku prej varrvet t’ngrata

Gurglloi mbi buca t’thata.



7. O Perëndi i amshuem,

A thue tu’ i vue kjé trollin

Ndo’i rruzlli mâ t’lumnueshëm

Qi per nen qiellë mund t’ndollin

Kso punësh mbi ftyrë t’ksaj bote,

Pa shkrepun mnija Jote?



8. Qe shkjau, harlisë krenijet,

Meshtarët âsht tue t’i mbytun;

Lterët t’u, seli hyjnijet,

Me gjak âsht tue t’i zhytun:

E rrfeja e Jote kisha

Por rrzon, e veç çan pisha!



9. As gjaku, pra i Meshtarëvet

As gurt e letervet t’ue

S’mund reshkan mshrirë Shqyptarëvet

Nuk mujtkan mnin me t’ zgjue?

E fatin e Shqypnís

E lankan n’dorë t’shkjenís?...



10. O e mjera, moj e mjera

Shqypni, se keq ké ngelun!

Se mirë, moj ty t’thau vera,

Qysh se shkjau âsht tue t’shkelun

E tue t’poshtnue pa dhimë,

Tue t’lanun n’vaj e n’brimë.



11. T’kanë rrahë gjithkah me topa,

Tue t’djegë e tue t’shkrumue

T’kanë damun copa-copa,

Si t’ishe pa zot lshue,

E shk’âsht mâ fort per t’kja,

Me dorë t’Mbretnivet t’Mdha.



12. O Zot! O Zot! Mostjetër

Per ketë pleqni trathtare,

Qi europa, rrênce e vjetër,

Bani mbi tokë shqyptare

Deh! Ti mos len qi niri

Kshtû t’a dhunojë pa hiri.



13. Veç m’ty na e kemi shpresën

Se ‘i ditë Liri mund t’shohim;

Pse nierit fjalët e besën

Fort mirë sot po i a njohim;

Ai syt s’i prír kurr njeti,

veç ku mund t’grryejë per veti.



14. Prandej o Zot, prej qiellet

Ti priri syt mbi né

E bân qi puna t’kthiellet,

Si âsht mirë për Atme e Fé;

E gjaku i ktij Meshtarit

T’kjoftë falë per komb t’Shqyptarit.

Nga A. Gjergj Fishta: “Mrizi i Zànavet, Shkodër 1941