Don Popiełuszko, model shenjtërie: konferencë në Romë 40 vjet pas martirizimit

19 tetori shënon përvjetorin e rrëmbimit dhe martirizimit të priftit polak, i vrarë nga zyrtarët e shërbimit të sigurisë dhe i shpallur i bekuar. Dje, në Universitetin Papnor Gregorian, atij iu kushtua një konferencë me pjesëmarrjen e folësve polakë, të cilët kujtuan dëshminë e Don Jerzy, i cili mbetet edhe sot një shembull frymëzues i ndërtimit të unitetit, i dëshmisë së fesë dhe i mbrojtjes së patundur të së vërtetës dhe lirisë

R.SH. – Vatikan

Don Jerzy Popiełuszko ishte një prift që kishte vërtet erën e grigjës së Zotit. Ai i njihte mirë këto dele, pjesë të popullit të Zotit, dhe i kërkoi ato të humbura në periferi. Kështu u kujtua françeskani polak - i përmendur nga Papa në fund të audiencës së përgjithshme të së mërkurës, më 16 tetor - i vrarë saktësisht dyzet vjet më parë, më 19 tetor 1984, nga zyrtarë të shërbimit të sigurisë gjatë regjimit komunist në Poloni, në një konferencë që u zhvillua më 15 tetor, në Universitetin Papnor Gregorian, në Romë."Nga kjo vdekje lindi e mira" është titulli i konferencës, organizuar nga Universiteti Papnor Gregorian së bashku me Qendrën për Dokumentim dhe Studime të Papës së Gjon Palit II në Romë, Institutin e Kujtesës Kombëtare dhe të përjavshmen katolike polake Gość Niedzielny .

Luftë totale kundër Kishës

"Jeta dhe veprimtaria e të Lumit Don Popiełuszko na kujton se sa e rëndësishme është të përpiqemi për të vërtetën edhe përballë fatkeqësive më të mëdha", deklaroi në hapje të takimit Adam Kwiatkowski, ambasador i Polonisë pranë Selisë së Shenjtë. Historia e priftit martir është e njëjtë me atë të shumë personave të tjerë rregulltar të përkushtuar të persekutuar dhe të vrarë gjatë periudhës së totalitarizmit, njohja e të cilave është e nevojshme për të kuptuar shkallën e represionit kundër Kishës që ndodhi në Poloninë e pasluftës, tha Jakub. Gołębiowski i Institutit të Kujtesës Kombëtare, duke kujtuar ndër të tjera: "Megjithë humbjet e mëdha gjatë luftës, Kisha në Poloni ishte ende e fortë në periudhën e pasluftës falë besimit të katolikëve polakë dhe qëndrimit të klerit polak". Me kalimin e viteve, shtoi ai, "kjo shkaktoi zgjedhjen e taktikave vazhdimisht të reja nga komunistët që luftonin Kishën". "Metodat ishin të reja e më të sofistikuara" dhe "çdo meshtar që nga momenti i hyrjes në seminar deri në vdekjen e tij trajtohej si armik i sistemit komunist dhe si agjent i një shteti të huaj, Vatikanit". E njëjta gjë ishte e vërtetë dhe ndodhi me Don Jerzy, mbi të cilin provokimi dhe mbikëqyrja u përqendruan gjatë periudhës së angazhimit të tij për kujdesin baritor të punëtorëve të Varshavës dhe të lëvizjes së sapolindur "Solidarność", dhe mbi të gjitha kur prifti filloi të kremtojë Meshë për Atdheun.

"Dy orë liri"

Don Popiełuszko kryesonte këto kremtime në Kishën e Shën Stanislao Kostka pas shpërthimit të ligjit ushtarak. Pjesëmarrësit e quajtën atë "dy orë liri", kujtoi historiania Ewa Czaczkowska. Pikërisht gjatë këtyre Eukaristive Don Jerzy ia ofroi Zotit vuajtjet e polakëve të shtypur. Dëshmi të shumta tregojnë se lutjet sollën një shërim të vërtetë shpirtëror nga frika, nga urrejtja ndaj autoriteteve ose nga dëshira për hakmarrje. Deri në vdekjen e tij don Popiełuszko arriti të kremtonte 26 Meshë për Atdheun, me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve; predikimet e shqiptuara në ato liturgji duhet të konsiderohen si një përmbledhje e mësimeve të tij.

Mposhtja e së keqes me të mirën

Fjalët e tij, të marra nga Letra drejtuar Romakëve dhe të frymëzuara nga mësimet e mësuesve të tij shpirtërorë, Gjon Pali II dhe kardinalit Stefan Wyszyński, primat i Mijëvjeçarit, u bënë testamenti shpirtëror i të Lumit Don Jerzy Popiełuszko, tha Dr. Czaczkowska: “Kjo ishte mënyra e tij për të transformuar njeriun dhe botën. Jo më luftë, dhunë dhe urrejtjë, por me të vërtetën, mirësinë dhe dashurinë”. I Lumi i ardhshëm i pati shqiptuar ato vetëm njëmbëdhjetë ditë para vdekjes së tij dhe, për herë të fundit, gjatë një shërbimi të Meshës kremtuar në të njëjtën ditë të rrëmbimit. Një rrëmbim të cilin - u nënvizua gjatë takimit - të përndjekurit u përpoqën ta mbanin të fshehur, në mënyrë që e vërteta e plotë për vdekjen e tij të mbetej e panjohur për sa kohë të ishte e mundur. Edhe sot e kësaj dite, në fakt, detajet e asaj që ndodhi më 19 tetor 1984 mbeten objekt diskutimi mes studiuesve. Dhe ende nuk ka përgjigje përfundimtare se kush e urdhëroi vrasjen atëherë.

"Orwell mund të shtojë një kapitull"

Koincidenca e vitit të vdekjes së Don Popiełuszkos me vitin e zgjedhur nga George Orwell për tregimin e tij anti-utopik të totalitarizmit, 1984, u nënvizua nga publicisti dhe politologu Andrzej Grajewski, i cili kujtoi se sot, kur "konteksti politik dhe social i atyre ngjarjeve është zbehur, konteksti i tyre metafizik - përplasja mes së mirës ungjillore dhe të keqes - po bëhet më e dukshme". Nëse Orwell do të kishte ditur për dramën që ndodhi natën e 19 tetorit 1984, ai mund t'i kishte shtuar një kapitull të ri punës së tij, nënvizoi eksperti, duke treguar ngjashmëri të shumta midis botës totalitare të përshkruar nga shkrimtari britanik dhe realitetit të Polonisë Popullore në të cilën jetoi dhe predikoi Ungjillin Don Jerzy .

Prift për mbarë Kishën

Në disa pasazhe, folësit e konferencës përsëritën se dëshmia dhe martirizimi i Don Jerzy Popiełuszko nuk janë thjesht një "çështje polake", por trashëgimi e të gjithë Kishës. “Vepra e jetës së tij nuk është meritë e jonë, as ai vetë nuk është pronë e polakëve. Ai meriton një vëmendje jo vetëm në Poloni, por në mbarë botën, sepse mesazhi i tij, i shprehur me fjalë shumë të thjeshta, mbetet i vlefshëm edhe sot e kësaj dite vetëm në Poloni ”, tha Andrzej Sznajder i degës së Katovicës të Institutit të Kujtesës Kombëtare. Një shenjë simbolike e këtij "universaliteti" të Don Jerzy është prania e relikteve të tij në Shenjtëroren e Martirëve Bashkëkohor, në Bazilikën e Shën Bartolomeut në ishullin Tiber, në Romë. Një imazh i ngjashëm del nga statistikat e cituara gjatë takimit: nga funerali i Don Jerzy-t deri në vitin 2016, reliket e tij u vizituan nga 23 milionë njerëz nga rreth 140 vende të botës. Reliket e tij nderohen në të gjitha kontinentet dhe nga 1800 relike, 700 gjenden jashtë Polonisë. Nga çdo anë e botës ka edhe dëshmi të hireve të fituara me ndërmjetësimin e tij pranë Zotit.

Prifti “françeskan”, model për të rinjtë

Prandaj, historianët dhe gazetarët bien dakord: prifti i Żoliborz-it është shembulli i nevojshëm sot në një botë të shekularizuar e plot konflikte. Kështu u shprehën ndër të tjera të rinjtë pjesëmarrës në Shkollat ​​Verore, të organizuara nga Qendra e Dokumentacionit të Jetës dhe Kultit kushtuar Don Jerzy Popiełuszko, që vepron në famullinë “e tij” në Varshavë. Siç nënvizoi Jakub Gołębiewski, i cili gjithashtu mori pjesë në nismat e verës, të rinjtë shohin tek Don Jerzy një model autentik shenjtërie, një njeri të vërtetë, radikal dhe besnik ndaj vlerave të predikuara.