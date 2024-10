Lutje të Gjithë Shenjtorëve

Festa e të gjithë shenjtorëve, o Zot:/fëmijë, të rinj e pleq, /të bardhë, të zinj, të kuq e të verdhë... /Njerëz nga të gjithë racat, /nga të gjitha kulturat, /që ty ta besuan gjithë jetën, /me thjeshtësinë e fëmijës, /me gëzimin e të rriturit.../E Ti, o Zot, na thërret edhe ne/për rrugë, pas Shenjtorëve!/Mjafton ta hapim zemrën, /Mjafton që Ti të zbresësh/në thelb të zemrës sonë, për të na lartuar drejt Qiellit!

R.SH. / Vatikan

Festa e të gjithë shenjtorëve, o Zot,

Është festa e të gjithë atyre

që Kisha i njeh e s’i njeh.

E këta janë më të shumtit.

Festa e të gjithë shenjtorëve, Zot:

fëmijë, të rinj e pleq,

të bardhë, të zinj, të kuq e të verdhë...

Njerëz nga të gjithë racat,

nga të gjitha kulturat,

që ty ta besuan gjithë jetën,

me thjeshtësinë e fëmijës,

me gëzimin e të rriturit.

Me gëzim e dashuri,

edhe në çastin e provës;

edhe kur ishte në lojë

gjithë ç’patën më të çmuar.



Festa e të gjithë Shenjtorëve, o Zot!

Festë e shenjtërisë heroike,

që të duket e pamundur.

E e shenjtërisë së përditshme:

që herë të tremb

herë tjetër t’lumnon

rreth vatrës së ëmbël të shtëpisë sate.



Festa e të gjithë Shenjtorëve, o Zot,

E të gjithë atyre që të ndoqën,

me hap të sigurtë, të vendosur!

Por edhe e jona, që çalojmë

Në shtegun e hapur prej teje.



Po, sepse Ti dhe ne na jep zemër,

jetë na jep edhe shpresë!

Mirësi e shenjtëri

në ty e kanë burimin!

E Ti na thërret edhe ne

për rrugë, pas Shenjtorëve!

Mjafton ta hapim zemrën,

Mjafton që Ti të zbresësh

në thelb të zemrës sonë, për të na lartuar drejt Qiellit!