Imzot Gjergj Meta: Sinodi e proceset e një rrugëtim të ri kishtar

R.SH. / Vatikan Imzot Gjergj Meta, anëtar i sinodit me emërim papnor, flet për seancën e dytë të Asamblesë së Përgjithshme XVI të zakonshme të Sinodit të Ipeshkvijve (2-27 tetor 2024) me temën: "Për një Kishë sinodale: bashkësi, pjesëmarrje, mision", që fillon nesër e do të zgjasë deri më 27 tetor të ardhshëm. Në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit Vatican News imzot Gjergj Meta, kryetar i Konferencës Ipeshkvore Katolike të Shqipërisë e ipeshkëv i Rrëshenit, ndalet te dokumenti bazë i punimeve sinodalet Instrumentum Laboris, te Sinodi e Kisha katolike në Shqipëri dhe pritëshmëritë nga kjo asamble. Gjatë këtij Sinodi do të dëgjojmë dhe kërkojmë atë që Zoti dëshiron për Kishën në këtë kohë të shtegtimit dhe misionit të të saj, pohon mes tjerash imzot Gjergj Meta, po ta dëgjojmë bisedën me dom David Xhuxhën: Imzot Gjergj Meta