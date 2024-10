Imzot Gjergj Meta: sinodaliteti është rrugë e pakthyeshme për Kishën

Sinodi i Ipeshkvijve në Vatikan po i afrohet fundit. Është koha për t’i paraqitur Papës dokumentin përfundimtar, por edhe çasti që çdo ipeshkëv pjesëmarrës në asamblenë XVI të përgjithshme të mendojë për rrugën, që duhet të përshkojë Kisha Katolike në vendin e tij për t’u bërë më sinodale. Ky, reflektimi i imzot Gjergj Metës, kryetar i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë

R.SH. – Vatikan

I pranishëm në Sinodin mbi sinodalitetin së bashku me kryeipeshkvin metropolit të Tiranë-Durrësit, imzot Arjan Dodajn, kryetari i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta, ipeshkëv i Rrëshenit, reflekton mbi rrugën e ndërmarrë nga Kisha Katolike me këtë asamble ipeshkvijvsh, që i nisi punimet në vitin 2021 e me etapa, po shkon drejt përfundimit. Vërtet, të shtunën, pjesëmarrësit në Sinod do t’i paraqesin Papës Françesku dokumentin e tyre përfundimtar me sugjerimet për të ardhmen, nga të cilat Ati i Shenjtë do të zgjedhë ato, që do të paraqesë në Nxitjen e tij post-sinodale. Imzot Gjergj Meta nënvizon se sinodaliteti është rrugë e pakthyeshme në Kishë e, edhe në Shqipëri, duhet të mendohet një mënyrë për të rimarrë në dorë traditën e koncileve të dikurshme e të këshillimeve me popullin e Zotit, që ai të përfshihet më shumë në jetën e krishtërimit shqiptar. Ta dëgjojmë…

Dëgjoni imzot Gjergj Metën...