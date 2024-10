Imzot Gjergj Gjeta: Sinodi dhe Kisha në Shqipëri

Ndër pjesëmarrësit e sesionit të dytë të Asamblesë së përgjithshme të gjashtëmbëdhjetë të zakonshme të Sinodit mbi sinodalitetin e Kishës që u mbajt në muajin tetor në Vatikan, janë edhe dy ipeshkvij nga Kisha katolike e Shqipërisë: kryeipeshkvi i Tiranë Durrësit imzot Arjan Dodaj dhe kryetari i Konferencës Ipeshkvore Katolike të Shqipërisë e ipeshkvi i Rrëshenit, imzot Gjergj Meta, i cili në mikrofonin e redaksisë shqipe të Vatican News flet për Sinodit dhe Kishën katolike vendore në Shqipëri.

R.SH. / Vatikan

Ndër 363 pjesëmarrësve, nga mbarë bota, të sesionit të dytë të Asamblesë së përgjithshme të gjashtëmbëdhjetë të zakonshme të Sinodit mbi sinodalitetin e Kishës që u mbajt në muajin tetor në Vatikan, janë edhe dy ipeshkvij nga Kisha katolike e Shqipërisë: kryeipeshkvi i Tiranë Durrësit imzot Arjan Dodaj dhe kryetari i Konferencës Ipeshkvore Katolike të Shqipërisë e ipeshkvi i Rrëshenit, imzot Gjergj Meta.

“Dokumenti është dhuratë për të gjithë Popullin e Zotit, në larminë e shprehjeve të tij”, kështu e interpreton Papa Françesku “frutin e viteve, të paktën tre, në të cilat dëgjuam Popullin e Zotit”, që shënon përfundimin e asamblesë së përgjithshme të zakonshme të XVI të Sinodit. Sikur dihet, Dokumenti përfundimtar i Sinodit, i votuar të shtunën që kaloi, u botua dhe nuk do të bëhet objekt nxitjeje apostolike nga Papa: Ati i Shenjtë Françesku vendosi që ky dokument të botohet e shpërndahet menjëherë në mënyrë që të frymëzojë jetën e Kishës. Pra “procesi sinodal nuk përfundon me përfundimin e kuvendit të Sinodit, por përfshin edhe fazën e zbatimit. Është përfshirja e të gjithëve në "udhëtimin e përditshëm me një metodologji sinodale konsultimi dhe shoshitjeje, duke identifikuar metoda konkrete dhe shtigje formimi për të arritur në një kthesë sinodale të prekshme në realitetet e ndryshme kishtare".

Në Dokument, veçanërisht, kërkohet shumë nga ipeshkvijtë në lidhje me angazhimin e tyre ndaj transparencës dhe llogaridhënies. Kishat vendase janë në qendër të horizontit misionar, që është edhe vetë themeli i përvojës së pluralitetit të sinodalitetit, me të gjitha strukturat në shërbim të misionit me laikët gjithnjë e më shumë në qendër dhe protagonistë në Kishës. E, nga ky këndvështrim, konkretësia e rrënjosjes në "vend" del me forcë nga Dokumenti Përfundimtar i këtij Sinodi.

Po më hollësisht mbi dokumentin përfundimtar e vlerën e këtij Sinodi për Kishat vendore, në mirkrofonin e Klaudia Bumçit fle kryetari i Konferencës Ipeshkvore Katolike të Shqipërisë e ipeshkvi i Rrëshenit, imzot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë: