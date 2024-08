KISHA

Papua Guinea e Re - nga fiset, në seminare: ndër pyje lulëzojnë gjithnjë e më shumë thirrje

Një kishë e re, që nuk njeh kriza profesionale. Është fotografia e realitetit katolik të Papua Guinesë së Re, që shihet pak javë para vizitës së Papës Françesku. Ipeshkvi i Romës, brenda atij që do të jetë udhëtimi rekord i papnisë (katër shtete, në dy kontinente, për një total prej mbi tridhjetë e tri mijë kilometrash gjatë udhëtimit me avion dhe makinë), do të ndalojë për pak më shumë se dy ditë në vendin ku, ndërmjet shumë angazhimeve të rendit të ditës, është edhe takimi me misionarët

R.SH. - Vatikan Falë misionarëve sot Papua Guinea e Re i sheh seminaret të mbushura gjithnjë e më shumë çdo vit. Në vendin, që kufizohet nga Oqeani Paqësor, ka tre seminare të vogla: dy përgatitore dhe katër të mëdha. Sipas të dhënave zyrtare nga Dikasteri i Ungjillizimit (Seksioni për Ungjillëzimin e Parë dhe Kishat e reja të veçanta), në dy nga katër seminaret kryesore vitin e kaluar formues (2023/2024) kishte 159 seminaristë nga pothuajse të gjitha dioqezat e vendit. Vitin e kaluar - vetëm njëqind. Në vitin 2021/2022, shtatëdhjetë. Veprimtaria e ungjillëzimit e organizuar nga misionarët në qytete, por edhe, veçanërisht, në fshatrat me kasolle e shtëpi me shtylla ndërmjet drurëve shekullorë dhe lumenjve të pafund, po jep fryte. Lajmi i Mirë dëshmohet çdo ditë në një shoqëri fshatarake, që jeton nga puna e arave. Të moshuarit, ose më saktë të mençurit, janë pakicë. Shumica dërrmuese janë familje të reja me disa fëmijë. Dhe është pikërisht më i riu, i magjepsur nga takimi me Krishtin, që kërkon të pagëzohet (për shembull, kohët e fundit u kremtuan njëzet e dy pagëzime, duke përfshirë të rritur, adoleshentë, fëmijë dhe të sapolindur, në kapelën e Shpirtit Shenjt, Seminari kryesor i Bomana, Port Moresby). Pas sakramenteve të fillimit, vjen rritja në fe: e shoqërimi shpirtëror nga misionarët vazhdon aq, sa shumë nisin rrugën për t'u bërë meshtarë. Në seminare vijnë të rinj nga fise të ndryshme. Konteksti që krijohet është i larmishëm, gjë që mund të vërehet menjëherë. Në varësi të gjerësisë gjeografike ku janë rritur, seminaristët dallohen nga lëkura me ngjyrë më të hapur ose më të errët, e janë fizikisht më të aftë, ose më të hollë. Nëse lajmet e kohëve të fundit shënojnë disa përplasje ndërmjet fiseve të ndryshme, në seminare përkatësia etnike apo idetë për kontroll territori nuk i ndajnë zemrat. Formimi i priftërinjve të ardhshëm i besohet Konferencës Ipeshkvnore (e cila i mbledh së bashku ipeshkvijtë e Papua Guinesë së Re dhe ata të Ishujve Solomone) edhe misionarëve, veçanërisht Verbitëve dhe Vinçencianëve, të cilët kohët e fundit morën edhe një mjet të çmuar për të orientuar punën e tyre: Ratio Nationalis Institutionis Sacerdotalis, miratuar kohët e fundit nga Dikasteri për Ungjillëzimin në bashkëpunim me Dikasterin e Klerit. Lutja dhe mbështetja mbeten ende të nevojshme për këtë Kishë të re, e cila tashmë po ecën dhe po rritet e pavarur, me ndihmën e shumë misionarëve polakë, filipinas, australianë dhe indianë.