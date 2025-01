BOTA

Me 7 janar kalendari kujton shën Raimondin e Penafortit

Papa Gregori IX e thirri në Romë dhe i besoi detyrën të mblidhte të gjitha dekretet papnore dogmatike e disiplinore, duke dhënë edhe shpjegimet e veta për problemet e veçanta. Detyrë gati e parealizueshme. Por domenikani me aftësi të shquara e vullnet të hekurt, arriti të realizonte një përmbledhje të përkryer. Rigoroziteti i ligjit mund të pajtohet me mëshirën e Ungjillit, ashtu si drejtësia ecën së bashku me dashurinë, ligji kompletohet me shpirtin: këtë na kujton Shën Raimondi i Peñafort

R.SH. - Vatikan Me 7 janar kalendari kishtar përkujton Shën Raimondin e i Peñafort, jurist, meshtar dhe rregulltar domenikan që diti të gërshetonte disiplinën dhe mëshirën. Rigoroziteti i ligjit mund të pajtohet me mëshirën e Ungjillit, ashtu si drejtësia ecën së bashku me dashurinë, ligji kompletohet me shpirtin: këtë na kujton Shën Raimondi i Peñafort, rregulltar dominikan katalan që jetoi midis shekujve XII dhe XIII. Bir zotërinjsh katalanë, Raimondi lindi në Penafort, në vitin 1175. Studimet i nisi në Barcelonë e i kreu në Bolonjë. Këtu njohu gjenovezin Sinibald Fieski, që më vonë do të bëhej Papa Inoçenci IV. Si u kthye nga Bolonja, u emërua kanonik në katedrale. Por në vitin 1222 në qytet u hap një kuvend i Urdhërit të Predikatarëve, themeluar pak vjet më parë nga Shën Domeniku. Raimondi la kanonikatin e u bë domenikan. Në vitin 1223 ndihmoi Shën Pjetër Nolaskun në themelimin e Urdhërit të Mercedarëve për çlirimin e skllevërve. Pak vjet më vonë, Gregori IX e thirri në Romë dhe i besoi detyrën të mblidhte e të rendiste të gjitha dekretet papnore dogmatike e disiplinore, një mori të pafundme tekstesh, duke dhënë edhe shpjegimet e veta për problemet e veçanta. Detyrë gati e parealizueshme. Por domenikani me aftësi të shquara e vullnet të hekurt për punë, arriti të realizonte një përmbledhje të përkryer. Më 1234 Papa deshi ta emëronte kryeipeshkëv të Tarragonës. Por ai nuk pranoi. Deshi të mbetej rregulltar i thjeshtë. Në vitin 1238 sivëllezërit e zgjodhën epror i përgjithshëm i Urdhërit. Iu desh t’i nënshtrohej vullnetit të tyre. Është eprori i tretë i përgjithshëm i Urdhërit. Martiriologu Romak e përshkruan kështu: “Shën Raimondi i Penjafortit, meshtar i Urdhërit të Predikatarëve, njohës i shkëlqyer i së drejtës kanonike, shkroi shumë për Sakramentin e Rrëfimit e, si u zgjodh Epror i përgjithshëm, përgatiti një botim të ri të Kushtetutës së Urdhërit; mbylli sytë në Tënzonë në moshë të shtyrë, në Barcelonë të Spanjës”.