Me 28 janar, kalendari kishtar kujton Shën Tomën e Akuinit

Shën Toma i Akuinit, model i harmonisë ndërmjet arsyes e fesë, me vlerë për të gjitha kohët. E kjo sepse na mëson të vërejmë se njeriu varfërohet, kur mendon vetëm për sendet materiale, që mund të provohen, duke hequr dorë nga pyetjet e mëdha mbi jetën, mbi vetveten e mbi Zotin.

R.SH. - Vatikan

Me 28 janar kalendari Kishtar përkujton Shën Tomën e Akuinit, meshtare doktor i Kishës. Rregulltar Dominikan, Toma, me origjinë fisnike, u formua në manastirin e Montecasino-s dhe u bë mjeshtër në studimet e Parisit, Orvietos, Romës, Viterbos dhe Napolit. Në kryeveprën e tij " Summa theologiae" dha sistematikisht një themel shkencor, filozofik dhe teologjik doktrinës së krishterë.

Kur Papa Gjoni XXII më 1323 e kanonizoi Shën Tomën e Akuinit, atyre që e kundërshtuan se nuk kishte bërë mrekulli, ai u përgjigj: "Sa koncepte teologjike shqyrtoi e shkroi, kaq shumë mrekulli bëri». E ky është vlerësimi më i madh që mund t’i bëhej teologut të shquar, i cili me veprën e tij madhore ‘Summa Theologiæ’ - “Përmbledhje e teologjisë’, vuri sistematikisht bazat shkencore, filozofike e teologjike të doktrinës së krishterë.

“Rregulltar i Shën Dedës, i edukuar në manastirin e Montekasinos e në shkollat më të njohura të kohës, Toma i Akuinit dha mësim në Paris, Orvieto, Romë, Viterbo e Napoli, duke krijuar një metodë moderne të mësimdhënies, që shënoi një kthesë të vërtetë në arsimin e kohës. Shkroi shumë e posaçërisht kryeveprën ‘Summa Theologiæ’, sistemim gjenial i gjithë doktrinës filozofike e teologjike të mbledhur nga tradita kishtare. Ushtroi ndikim të madh mbi mendimin filozofik e teologjik të kohës e mbi kërkimet shkencore në shekujt që do të vinin”. Kështu paraqitet Shenjti i madh, Toma i Aukinit, në Mesharin Romak.

Në Martiriologun Romak për të shkruhet: “Përkujtojmë sot Shën Tomën e Akvinit, meshtar i Urdhrit të Predikatarëve e dijetar i Kishës që, i pajisur me zgjuarsi të jashtëzakonshme, ua transmetoi të tjerëve me fjalime e shkrime, dijen e tij të pashembullt. I ftuar nga Papa Gregori X për të marrë pjesë në Koncilin Ekumenik të Lionit, vdiq më 7 mars 1274 gjatë udhëtimit, në manastirin Fosanova të Lacios e pas shumë vjetësh, trupi i tij qe mbartur në Tuluzë. Përkujtohet më 28 janar”.

Mё 28 janar të vitit 2007, në lutjen e Engjëllit të Tënzot të festës liturgjike të Tomës së Akuinit, Benedikti XVI e paraqiti Shenjtin si “model i harmonisë ndërmjet arsyes e fesë, me vlerë për të gjitha kohët. E kjo sepse na mëson të vërejmë se njeriu varfërohet, kur mendon vetëm për sendet materiale, që mund të provohen, duke hequr dorë nga pyetjet e mëdha mbi jetën, mbi vetveten e mbi Zotin. Në të vërtetë, zhvillimi modern i shkencave ka shumë pasoja pozitive, që duhen pranuar gjithnjë. Por njëkohësisht duhet pranuar edhe se prirja për të konsideruar të vërtetë vetëm atë që provohet, përbën një kufizim të arsyes njerëzore e prodhon skizofreninë e tmerrshme, tashmë të njohur, për të cilën bashkëjetojnë racionalizmi e materializmi, hiperteknologjia dhe instinktet e shfrenuara. Në qoftë se feja e krishterë është e vërtetë - shpjegoi Benedikti XVI - nuk e dënon lirinë dhe arsyen njerëzore, e cila nuk humbet asgjë në se bën të vetat mësimet e fesë. Feja e supozon dhe e përkryen arsyen, ndërsa arsyeja, e ndriçuar nga feja, gjen forcë të lartohet në njohjen e Zotit dhe të realiteteve shpirtërore“.

Në fund të kësaj përmbledhjeje të shkurtër të një jete të begatë, tepër të vështirë për t’u përshkruar, po vendosim himnin e mrekullueshëm eukaristik, në të cilin Toma shkriu gjithë dashurinë e besimin që kishte në misterin e Eukaristisë:“Pange lingua”

(Teksti latin)

Pange língua gloriósi

Córporis mystérium,

Sanguinísque pretiósi,

Quem in mundi prétium

fructus ventris generósi

Rex effúdit géntium.



Nobis datus, nobis natus

ex intácta Vírgine,

et in mundo conversátus,

sparso verbi sémine,

sui moras incolátus

miro cláusit órdine.



In suprémae nocte cenae

recúmbens cum frátribus,

observáta lege plene

cibis in legálibus,

cibum turbae duodénae

se dat suis mánibus.



Verbum caro panem verum

verbo carnem éfficit:

fitque sanguis Christi merum.

Et si sensus déficit,

ad firmándum cor sincérum

sola fides súfficit.



Tantum ergo Sacraméntum

venerémur cérnui:

et antícuum documéntum

novo cedat rítui:

praestet fides suppleméntum

sénsuum deféctui.



Genitóri, Genitóque

laus et jubilátio,

salus, hónor, virtus quoque

sit et benedíctio:

procedénti ad utróque

cómpar sit laudátio.

Amen.

Teksti në gjuhën shqipe, përkthyer nga Atë Gjergj Fishta:



Pange lingua

1 Korpit t’Krishtit të lumnueshem

thueja , gjuhë, lavdet me nderë,

Si dhe gjakut të paçmueshem,

Qi n’perdlim t’ktij sheklli t’mjerë

- Fryti i barkut të shêjtnueshem -

Rregji i nierzve derdhi ‘i herë.

2 Lé per né edhe dergue

Prej nji Virgjine s’kullueme,

Si n’ket shekull pat jetue

Edhe msimet dha t’amshueme,

Shtekun jetës i a ka mbarue

Në një mnyrë krejt t’mrekullueme.

3 N’t’mbramen darkë t’asajë natës s’ndershme

Ulë me vllazen m’tryezë me ngranun,

Tuj i u shtrue krejt ligjes s’hershme,

Qi per hae dikúr kje dhanun,

Dymbdhetë vllazensh çetës së vlershme

Ushqim vehten desht me u dhanun.

4 Fjala mish në mish të gjallë

Me fjalë t’vet buken e shndrron

N’gjak t’vet venen shndrron per mallë,

E se shisja s’e kupton,

N’ zemer besen per m’ia njallë

T’mirit feja e bardhë mjafton.

5 Sakramend, prá, kaq t’madhnuem

Le t’a adhrojmë me ftyrë per dhé,

Edhe dokja e motit të shkuem

T’i a lëshojë rendin sjelles së ré:

N’shka s’ mbrrinë mendja me kuptuem,

Ndihmë t’na bâhet shêjtja Fé.

6 Ati e Biri sod e p’rhera

Bekue kjoshin n’brohorí,

Lavdi u kjoftë edhè u kjoftë ndera

Të tanë jetë e t’tanë fuqí;

Shpirtit, rrjedhë dý vehtjesh tjera,

M’nja i kjoftë lavdi me lumní.

Ashtu kjoftë!