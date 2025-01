Los Angeles në flakë: thirrja e Kryeipeshkvit Gomez dhe Kishat në ndihmë

Zjarret, që shpërthyen në të gjithë Kaliforninë Jugore, shkaktuan vdekjen e 10 njerëzve, dëmtuan rëndë mijëra hektarë tokë e bënë shkrumb e hi po aq ndërtesa. Dhjetëra mijëra njerëz u zhvendosën, duke lënë pas humbje të ndjeshme ekonomike!

R.SH. / Vatikan

“Los Angeles është i rrethuar nga zjarret”, thotë Prof. Giampi Sciutto, dëshmitar i tragjedisë që shkatërroi lagjet, shkollat ​​dhe vendet e kultit. Më shumë se 130,000 njerëz u evakuuan dhe mijëra shtëpi u shkatërruan, ndërsa kishat si ajo e Shën Monikës dhe e Korpit të Krishtit po punojnë për t’i strehuar të zhvendosurit. Kryeipeshkvi i Los Anxhelos, Imzot José Gomez, e ftoi të gjithë bashkësinë të jetë mjet dashurie dhe mbështetjeje për ata që vuajnë. Zjarret e shkaktuara nga era tashmë bënë shkrumb e hi 28,000 hektarë, duke lënë pas gjurmë të tmerrshme shkatërrimi dhe zemërimi.

“Jemi të rrethuar nga zjarret. Los Angeles është nën rrethim”. Përdor këtë figurë Profesor Giampi Sciutto, për të përshkruar ferrin kundër të cilit po lufton qyteti kalifornian, veçanërisht lagjet ndër kodrat në veri të Shën Monikës e ata jugut të Malibùsë. Ishte ora 10.30 e mëngjesit kur u njoftua shpërthimi i zjarrit në shkollën e tij, një shkollë e mesme shkencore për shkencat humane, ndërsa tymi i pandërprerë dhe i dendur i detyroi të gjithë të mbyllnin dritaret, sepse ajri, minutë pas minute, bëhej i padurueshëm për 300 nxënësit dhe personelin mësimdhënës. Shkolla u mbyll të mërkurën. Zjarret kishin arritur vetëm tre blloqe larg Institutit Shën Monika.

“Qielli ishte i zi nga hiri e dielli, krejtësisht i kuq, si të ishin zhdukur të gjitha ngjyrat e tjera të spektrit”, shpjegon profesori i fizikës. Të enjten klasat u zhvendosën në internet, por tre nga 27 nxënësit e Sciutto-s nuk u paraqitën. Njëri humbi shtëpinë, ndërsa dy të tjerët nuk kishin energji elektrike. E kudo nisi të dëgjohej fjala evakuim. Fjalë e tmerrshme, që zjarrfikësit dhe oficerët e policisë vazhduan t'ua përsërisin për orë të tëra më shumë se 130 mijë njerëzve, që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre, jo vetëm për shkak të rrezikut për t'u djegur gjallë, por kryesisht për shkak të ajrit që kishte krijuar një atmosferë, e cila i pengonte njerëzit të merrnin frymë.

Përgjigja e bashkësive fetare.

Hiri i djegur mbartej nga erërat në vende me milje larg nga pika fillestare e zjarrit, e kjo vetëm sa i përhapte më tej flakët. Kisha Katolike e Shën Monikës mbeti e hapur pas mesnatës të së martës, duke u ofruar të evakuarve nga zjarri aty pranë Palisades, një vend për t'u freskuar, për të shuar urinë me ndonjë sanduiçe dhe për të karikuar celularët. Shumë mësuan nën këtë strehë se kishin humbur shtëpitë dhe mundësinë e kthimit në lagjen e tyre.

Të mërkurën pasdite, famullisë iu desh të mbyllej, pasi departamenti i zjarrit e caktoi zonën si "zonë maksimale të alarmit", ndaj të evakuarve iu desh të largoheshin në kërkim të një strehe tjetër. Në zonë edhe rreth 90 shkolla katolike u mbyllën me urdhër të policisë. Shkolla e Shën Andreut në Pasadena, pasi u anuluan mësimet, hapi palestrën e saj për familjet që po mbyteshin nga tymi i zjarrit të Eaton dhe që kishin nevojë për ajër të pastër, si dhe për ushqime, kafe e një mori sendesh të tjera, të domosdoshme për jetën.

Shkatërrim dhe shpresë

Zjarret e pakontrolluara, që konsumuan më shumë se 28,000 hektarë tokë, të barabartë me madhësinë e Disney World, dogjën pesë vetë dhe shkatërruan më shumë se 2,000 shtëpi dhe ndërtesa, sipas Los Angeles Times, në Palisades, Malibu dhe Hollywood Hills. Kisha Katolike e Korpit të Krishtit në Palisades të Paqësorit ishte skelet prej druri që nga e mërkura. Zjarri bëri hi e pluhur edhe shkollën katolike aty pranë. U dogj edhe sinagoga e Pasadenës, ku këngëtari, duke rrezikuar jetën, arriti të shpëtojë rrotullat e Torahut përpara se zjarri ta shkatërronte tempullin. Në Altadena, Xhamia Al-Taqwa, me pamjet e mbetjeve ende në flakë që qarkullojnë në mediat sociale, u dogj deri në themel. Të njëjtin fat pësuan edhe shtatë kisha protestante. Profesor Sciutto shpjegon se erërat i bëjnë zjarret të pakontrollueshme dhe zjarret Eaton dhe Palisades janë shpallur në kontroll zero.

Kryeipeshkvi i Los Anxhelosit, Imzot. José Gomez, në Meshën e kremtuar të enjten, kujtoi se “nuk ka përgjigje të lehtë” përballë kësaj tragjedie të madhe, “por kjo nuk do të thotë se nuk ka fare përgjigje”. Imzot Gomez bëri thirrje: "të jemi mjet përmes të cilit Zoti tregon dashurinë, dhembshurinë dhe kujdesin e tij ndaj atyre që vuajnë" dhe "t’i ngushëllojmë fqinjët në këtë kohë fatkeqësie", duke i ndihmuar edhe ata të rindërtojnë.

Përpara 23 studentëve të tij të hutuar dhe të shqetësuar, profesor Sciutto e shpjegoi kështu situatat tragjike: “Pasiguria e teorizuar nga parimi i Heisenberg po ndodh pikërisht përballë nesh, në jetën tonë dhe nuk është episod i largët. Megjithatë, në këtë pasiguri, njëri mund të zgjedhë të mbështesë dhe të ndihmojë tjetrin. E ky është parimi i shkollës Shën Monikës”.