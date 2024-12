Toshiyuki Mimaki: ta shpëtojmë njerëzimin nga armët bërthamore

Intervistë me të mbijetuarin nga bomba atomike e Hiroshimës, bashkë-president i Fondacionit japonez Nihano Hidankyo, fitues i çmimit Nobel për Paqen në vitin 2024. Mimaki kujton takimin me Papën Françesku në Japoni, në vitin 2019, dhe u kërkon të gjithë liderëve botërorë të angazhohen për zhdukjen e armëve bërthamore

R.SH. / Vatikan

Ndërtesa të shkatërruara. Kudo rrënoja. Aq sa mund të shihet veç deti, atje ku më parë ishte një qytet. Është kujtimi i pashlyeshëm, i mbetur në zemrën e një fëmije tre vjeçar, dëshmitar i një ngjarjeje të tmerrshme, të pamendueshme, që fatkeqësisht ndodhi. Është kujtimi për të cilin Toshiyuki Mimaki flet me L'Osservatore Romano. Sot është 82 vjeç dhe që nga 6 gushti 1945, kur bomba atomike shkatërroi Hiroshimën, qytetin e tij, ai nuk ka reshtur së menduari për atë ditë që ndryshoi historinë e njerëzimit, por më parë fshiu jetën e dhjetëra mijëra njerëzve.

Pak ditë më parë, më 10 dhjetor, Mimaki mori çmimin Nobel për Paqen në Oslo, si bashkë-president i Fondacionit Nihon Hidankyo i cili që nga viti 1956, viti i themelimit të tij, ka luftuar me guxim dhe pa i kursyer forcat për çarmatimin bërthamor. Fondacioni japonez mbledh së bashku hibakusha-t, të mbijetuarit e sulmit të dyfishtë atomik amerikan në Hiroshima dhe Nagasaki në fund të Luftës II Botërore. Angazhimi i Fondacionit Nihon Hidankyo bazohet pikërisht në forcën e dëshmisë, në fuqinë e butë të tregimit. Një vlerë e njohur nga Komiteti Norvegjez i Nobelit, i cili në dhënien e çmimit, deklaroi

“Të gjithë e kemi për detyrë të kryejmë misionin e hibakushës. Busulla e tyre morale është trashëgimia jonë. Tani është radha jonë. Përpjekjet për çarmatim kërkojnë thirrje të vazhdueshme publike”.

Në prag të Ditës Botërore të Paqes, Toshiyuki Mimaki u përgjigjet pyetjeve tona dhe para së gjithash, e quan veten trashëgimtar "të përpjekjeve të paraardhësve të tij" që donin të krijonin Fondacionin Nihon Hidankyo: të mbijetuarit si ai nga ngjarja e papërshkrueshme që ndodhi. atë mëngjes gushti, 79 vjet më parë. “Në moshën 3-vjeçare - thotë ai - nëna ime, vëllai im më i vogël dhe unë u goditëm nga rrezatimi i bombës teksa kërkonim babanë tonë, i cili punonte për hekurudhat në Hiroshima. Shumë njerëz vdiqën dhe shumë ndërtesa u zhdukën nga flakët, aq sa mund të shihje deri në det. Vëllai im aktualisht po trajtohet për kancer në tru”.

Sado i vështirë të jetë kthimi në kujtesë i pamjeve të llahtarshme, përvoja e përbashkët është në qendër të misionit të hibakusha: të kujtojë tragjedinë, në mënyrë që të mos ndodhë më. Detyrë jashtëzakonisht urgjente! Fatkeqësisht, pas disa vitesh, as të mbijetuarit e fundit të bombave atomike nuk do të jenë më. Pra, çka do të bëhet për të mbajtur gjallë kujtimin për brezat e ardhshëm?

“Qyteti i Hiroshimës - shpjegon ai - ka një rol të rëndësishëm në përcjelljen e dëshmive të të mbijetuarve, duke krijuar sistemin për edukimin e të rinjve si lajmëtarë”.

Për Mimakin, roli që Papa Françesku po luan në favor të çarmatimit bërthamor, është shumë i rëndësishëm. Ai vetë u takua me Papën gjatë vizitës së tij në Hiroshima dhe Nagasaki, në nëntor 2019. “E takova Papën kur erdhi për të na vizituar - kujton ai - më dha një medalje, në një kuti të kuqe. I kërkova të punojë që armët bërthamore të shfuqizohen. Ruaj një foto nga ajo ditë”.

Në dritën e këtij angazhimi, nuk është folur kurrë kaq shumë për përdorimin e mundshëm të bombave atomike dhe madje, edhe për mundësinë e një konflikti bërthamor. Çmenduri për ata që, si Toshiyuki Mimaki, rijetojnë ende tmerrin e asaj dite kur "Bomba" u përdor për herë të parë kundër popullatës civile. “Nëse do të përdoreshin armët bërthamore - vëren ai me hidhërim - do të ishte fundi i njerëzimit. Për këtë arsye, kërkoj nga qeveritë e vendeve që zotërojnë armë bërthamore të angazhohen për zhdukjen e tyre”.

Udhëheqësi i Nihon Hidankyo është veçanërisht i shqetësuar për situatën në Gaza dhe Ukrainë. “Presidenti rus Putin - kujton me ankth – e ka ulur nivelin e përdorimit të armëve bërthamore, në mënyrë që të mund t'i përdorë ato në çdo kohë. Është një situatë e frikshme. Ejani të gjithë në Hiroshima dhe Nagasaki e vizitoni Muzeun e Bombës Atomike! Do të shihni sesa shumë dëme mund t'i bëjnë armët bërthamore qenieve njerëzore".