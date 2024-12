BOTA

Shenjtorët e javës 8 – 15 dhjetor

R.SH. / Vatikan E diel 8 dhjetor, Kisha katolike kremton të Dielën e 2-të të kohës së Ardhjes, ciklit të tretë, e gjithnjë me 8 dhjetor,Kisha katolike romake kremton festën e Zojës së Papërlyer. Me këtë të diele hyjmë në Javën II të Kohës liturgjike të Ardhjes e këtë vit, ajo fillon me festën e bukur të Zojës së Papërlyer, kremtim që na hap portat e madhështisë së Zotit, që në të bëri mrekulli. Te hёnёn më 9 dhjetor, kalendari kishtar përkujton shën Huan Diegon, shën Sirin e shën Valerin. Kujtojmë se Shën Gjon Diego ishte indigjen, të cilit Zoti i kishte bërë dhuratë një fe të pastër si qelibar. Qe ai që kërkoi ngritjen e shenjtërores së Zojës së Guadalupes në kodrën e Tepejakut pranë Qytetit të Meksikos, pasi e pa në një nga vizionet e tij. Të martën më 10 dhjetor, kalendari kishtar kremton festën e Zojës së Loretos, përkujton shën Maurin, martir dhe shën Gregorin II, papë. Shenjtërorja e Loretos, në Itali, sipas një tradite të lashtë, ruan Shtëpinë nazaretase të shën Marisë. Banesa tokësore e Nënës së Krishtit përbëhej nga dy pjesë: nga një shpellë në shkëmb, që edhe sot nderohet në Bazilikën e Lajmërimit të Zojës, në Nazaret, dhe nga një shtëpi me mur, përbri saj. Sipas traditës, në vitin 1291, kur kryqtarët u përzunë përfundimisht nga Palestina, shtëpia me mure e Zojës u transportua nga engjëjt, së pari në Iliri (Kroacia e sotme) e pastaj, në territorin e Loretos, ku mbërriti më 12 dhjetor 1294 Tё mërkurën më 11 dhjetor, kalendari përkujton shën Damazin I, papë, shën Danielin, shën Sabinin. Liturgjia e ditёs na kujton se Mesia, i paralajmëruar nga profetët, vjen për ta shpëtuar popullin prej mëkatesh. Por për ta bërë këtë, Hyji shërbehet nga të drejtët, nga ata që e dëgjojnë fjalën e tij. Të enjten më 12 dhjetor, kalendari kishtar përkujton festën të Lumes Mari Virgjër Mari të Guadalupes e shën Gjovanën de Shantal. Liturgjia e ditës na kujton se Zoti na fton të kthehemi në rrugë të drejtë, për të gjetur ngushëllim. E kur e kuptojmë se nuk jemi të aftë ta përballojmë jetën pa ndihmën e Zotit, ai na jep forcë e krahë shqiponjash, për të fluturuar drejt lartësive. Të premten më 13 dhjetor, kalendari kishtar përkujton shën Luçinë e Sirakuzës, virgjër e martire (shqipëruar Drita) dhe e shën Aristonit, martir i Portos. Liturgjia e ditës na kujton se nuk duhet të ligështohemi kurrë nga mundimet e përditshme, por duhet ta lëshojmë gjithnjë veten në dorë të Jezusit zemërbutë e të përvujtë, të sigurtë se një ditë do ta kundrojmë me sytë tanë lumninë e Zotit. Të shtunёn më 14 dhjetor, kalendari kishtar përkujton shën Gjonin e Kryqit, meshtar e doktor i Kishës, karmelitan i zbathur. Liturgia e ditës na kujton se në rrjedhë shekujsh Zoti i është dëftuar njerëzve shumë herë e në shumë mënyra, por ata e patën të vështirë ta pranojnë. Shën Gjon Pagëzuesi nuk i bindte, sepse tepër i ashpër, ndërsa Jezusi, pse tepër i butë. Të dielën e ardhshme më 15 dhjetor, Kisha katolike do të kremtojë të Dielën e 3-të të kohës së Ardhjes, ciklit të tretë, sipas kalendarit liturgjik. E gjithnjë më 15 dhjetor, kalendari përkujton shën Valerianin, ipeshkëv në Afrikë e martir. Liturgjia e ditës na nxit të meditojmë mbi rëndësinë e mesazhit të Shën Gjon Pagëzuesit, krahasuar nga Krishti me Elinë. E kjo, sepse Shën Gjon Pagezuesi na fton të pendohemi e të kthehemi plotësisht në rrugën e Zotit.