Át Gjergj Fishta: Shën Françesku i Asizit

R.SH. - Vatikan

Át Gjergj Fishta: Shën Francesku i Asizit



1. Prej s' pangishmes ûjes s' arit,

Qi trazon nierin në zêmer,

Prej dishirit t' mbrapshtë t' krenarit

Qi me i vû vllazent nen thêmer,

N' ato t' mesmet t' egrat mota,

Kúr nen dhunë e Drejta prâte,

Para Hy'it randue isht' bota,

Edhe mnêrshem n' terr ofshâte,



2. Ishte bâ, po, ligjë krenija,

N' khetra t' fortit kjate i drejti,

N' vend sundote paudhnija,

Zot mbi gjâ isht' bâ dorshpejti.

M'armë m' shoshojn gjindja mberthye,

Lott e shkeluna të t' mjerit,

Keq kunora edhe perlye

Lypshin gjyqin kundra njerit.



3. Kur qe, ndiehet prej Parrizit

Nji 'i ngushllueshem zâ qielluer,

Serafinit t' lum t' Asizit

Qi me i thânun kështû muer:

– Shpija e ême âsht tu' u rrênue:

Çou, Françesk, shka rrin tue pritun?

Çou, Françesk, tash pa pritue,

Edhe shpin shko me m' goditun! –



4. N'atë fjalë t' ambel t'Pernedís

Shpejt Françesku po i rrin gati;

I a kthen shpinen gjâs e shpís,

Petkat tretë qi ja dha i ati,

E me 'i thes të vrashtë ai veshun,

Edhe m'kambë pa mbathun gjâ,

Me nji t' ashper litár njeshun

Fushës e malit thotë me zâ:



5. – Deh! Ndigjoni, o t' bijtë e ni'rit:

T' gjithë n' Tynëzonë ju vllazen jini;

Per jetë t' gzueshme t'naltë Empirit

Gjân e shekullit n' mní t' a kini,

Perse veç me pervûjtní,

Perse veç n' vobsi t' shêjtnueshme,

Perse veç me dashtuní

Gëzon nieri n' jetë t' amshueshme.



6. Kshtû i Asizit Serafini

N' dashtní shêjte ndezë, këndote;

N' atë zâ t' ambel Apenini

Anë e kand per máll jehote;

Edhe e ndiente zaje e djerre

Mal e fushë, pshatra e gjyteta,

Zâ'n e ndiente shpend e berre

Sheklli i ndjeu kto fjalë t' verteta.



7. E qe u shkrehen armët mizore,

Me anmiq u vendue besa,

U fashiten mnít gjaksore,

Edhe humbi n' atë zâ resa;

Dashtunija e ligja e Zotit

Xûne vend prap permbí dhé,

Krishtenimi, si 'i herë motit,

U pertri krejt n' jetë të ré.



8. Shpresë e ambel i u çil robit,

Qi n' travajë rrite tue kjá,

Pse bujari lott e kobit

Me dorë dhânse xû m' i a dá;

Edhe xûni m' i u pastrue

N' ftyrë kadifja vashvet t' reja;

Xû kunora me u nderue

Gjithmonë shêjte si e nep Feja.



9. Edhe atë herë, bujarë e mbreta

Lanë pellazet e madhnueshem,

I lanë trimat armët e veta

E n' kuvende të mjerueshem,

Prej dishirit t' sendve t' epra,

Në vobsí s' cillës i u kushtuene,

Me Silvestra e me Gjinepra:

Ata bashkë u vllazënuene.



10. N' mal t' Alvernes n' nji ag dite

Krejt Françesku marrë n' Tynëzonë

N' per vedrime të nji drite

Po skjurton si atje mâ vonë,

Per nen hije t' Flamrit t' ti

Veç mbi Fé e skam naltue,

Isht' tue dalë nji fis i rí

Luftët e Zotit me luftue.



11. Po skjurton Bonaventuren

Qi, me vapë t' nji Serafimit,

Mendes s' nierit i a shtron uren

Per me u kapë te kroj i Amshimit

Po skjurton, po, edhe Dun Skotin,

Cilli anmiqt e Asajë, qi n' Zêmer

Për nandë muej e barti Zotin,

Mende-kthielltë i vû nen thêmer.



12. Ezelinin, nieri t' dhunshem,

E sheh n' gjûj perpara Antonit,

E sheh mushkun trí dit ûnshem

Tu' u perkulun t' Pergjithmonit;

Edhe sheh sá prej Eufratit

Prej së lémes m' t' rame t' di'llit

Sá i bekuem âsht petku i Fratit,

Rrezet ky kah lshon t' Ungjillit.



13. Edhe i njeh sá bijt e tí

Fén e Krishtit t' amëshueme

Me gjak t' vet e bâjn dishmi

Nder krahina të mjerueme;

Sheh prap kryqa edhe tjara

Se n' krahnuer e permbi krye

Bijve t' skamit per punë t' mbara

Janë per kishë tuj u shkelxye.



14. Zêmer-knaqun n' kto vedrime

Xên me kndue Françesku atë hera:

– Zot i Madh e plot ngushllime,

Tý të kjoftë lavdi edhe ndera!

Levdue kjosh per rreze t' diellit,

Levdue kjosh per hânë t' argjântë,

Levdue kjosh per hyj të qiellit,

Levdue kjosh per t' kthielltë e t' vrântë! –



15. Mbi krah t' tij, ndejë zogu i verës,

E percjellë atë kndim t' hyjnueshem,

Edhe i ambli flladi e erës

E perkthen n' per gjeth t' blerueshëm.

Larg e larg n' per hapësire

Prej së kthielltë p'rherë Qytetit

Tue ardhë ndihet nji kumbë lire

Porsi e paqta vala e detit.



16. E nji Êjll nder Serafima

Nji mâ n' shêj, si drita e larta,

Tuj u djergun si vetima,

Per krah t' tij rreh fletët e arta,

E me rreze të bindueshme

M' trup t' shenjueme, kah e priri,

Njato varrë i a la t' hyjnueshme,

Prej kah rodh per né gjith hiri.



17. O ju t' bijt e ktij t' Vobegut,

Êmni i t' cillit tu' u permendun

Ndihet malit edhe bregut,

Kahdo rrezja t' shkojë tu' u endun,

Me ftyrë t' çiltë ju kqyrnje dhén,

Pse njerzimit, humbë n' mes t' territ,

Me dashtní tue mbajtun Fén,

Mproje u bât ju kundra ferrit.



18. Jú edhe i vorfni prind u ká

E i papasni n' ju gjên ndihmen;

Lott atij, qi rrin tue kjá,

Ju i a fshini e zbutni dhimen.

Ju n' pellaza e n' ksollë t' bueqarit

Pagjen shêjte gjithkah çoni,

Per nen thêmer të krenarit

Me u ndrydhë t' ligshtin nuk e lshoni.



19. Gajret, pra, nder sá t' vështira,

Qi u pershkohet n' ketë tokë jeta,

E amshueshmja perse e Mira

E ka dá nder kshille t' veta,

Se me skam e pervûjtní,

Me dashtní, qi âsht prej Parrizit,

Ka me ngjatë p'rherë me lumní

Urdhni i Vobekut t' Asizit.

Át Gjergj Fishta, OFM