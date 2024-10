Më 1 tetor kalendari kujton Shën Terezën e Krishtit Fëmijë

Shën Tereza e Krishtit Fëmijë na mëson shkencën e vërtet të dashurisë. Një nga Shenjtoret më të dashura në botë, Terezën e Lisië-s, qe shpirt i dashuruar pa masë me Krishtin e me të gjithë njerëzit, nga meshtarët- tek ata që janë larg Krishtit. Shenjtorja karmelitane e mbushi me dritë mbarë Kishën me doktrinën e saj të thellë shpirtërore.

R.SH. - Vatikan

Më 1 tetor kalendari kishtar kujton Shën Terezën e Krishtit Fëmijë, rregulltaren e re të klauzurës nga Lisië, Pajtore qiellore e misioneve, shenjtja franceze, jetoi në fund të Nëntëqindëshit, vdiq në moshën 34 vjeçare mes 30 shtatorit e 1 tetorit të vitit1897, e u shpall Dijetare e Kishës.

Shpirt i dashuruar pa masë me Krishtin e me të gjithë njerëzit, nga meshtarët tek ata që janë larg Krishtit, Shenjtorja karmelitane e mbushi me dritë mbarë Kishën me doktrinën e saj të thellë shpirtërore. Shën Tereza e Liziës na fton të zbatojmë udhën e vogël të dashurisë, për të mos humbur mundësinë e një buzëqeshjeje, të çfarëdo gjesti të vogël që mbjell paqen dhe miqësinë.

Tereza lindi në Alanson në Normandi në vitin 1873 nga një familje të borgjezisë të vogël (i ati ishte orëndreqës) e ajo ishte i teti fëmijë, ku mori edukatë katolike. Në moshë ende të njomë, Tereza u dallua për besimin e thellë fetar si dhe për një karakter të pavarur.

Shumë shpejti, në moshën 15 vjeçare zgjodhi rrugën e Karmelit, duke u mbyllur në një nga kuvendet e klauzurës ku kaloi vitet e pakta të jetës së saj në një atmosferë thellësisht mistike. Vdiq nga tuberkulozi pa i mbushur ende 24 vjetët. Ndërronte jetë, natën mes 30 shtatorit e 1 tetorit të vitit1897. Vinte te këmbët e Kryqit vuajtjet e saj, si flije shpërblimi për shpirtrat e mëkatarëve. Është shenjta e dialogut dhe e buzëqeshjes.

Duke vdekur, la pas vetes, gjithmonë të gjallë, mesazhin e madh "të rrugës së vogël" përmes së cilës mund të arrihet deri te Krishti. E ky mesazh nuk do të vdiste me të. Shpallet e shenjtë më 1925 e po këtë vit shpallet “Pajtore e Misioneve”. E motra, Paolina, që e pati nxitur ta shkruante përvojën e saj shpirtërore, vendosi t'i botonte "Fletoret " e Terezës. Fama e Shenjtërisë së Motrës së vogël të Krishtit Fëmijë, të cilën ndër figure e shikojmë me Kryqin në njërën dorë e me një tufë trëndafila në tjetrën, u përhap me shpejtësi. Pati premtuar të reshte një shi trëndafilash mbi njerëzimin: reshi hire hyjnore, me aromë edhe më të mirë se ajo e luleve.

Më 19 tetor 1997, Papa Gjon Pali II, duke vlerësuar lart doktrinën e saj shpirtërore, i dha titullin "Dijetare të Kishës Universale": është gruaja e tretë që meriton një nderim të tillë në Kishë, pas Katerinës së Sienës dhe Shën Terezës së Avilës. Emrin e saj e mori edhe Nëna jonë Terezë Ganxhe Bojaxhiu, e me shenjtërimin e saj, Kisha universale njeh tri Tereza të mëdha!

Ndër fjalët më të njohura të Mësueses shenjte të kohëve moderne, Pajtores së misioneve dhe Pajtores së dytë të Francës, Shën Terezës Martë, që u bë e njohur me emrin rregulltar "Shën Tereza e Krishtit Fëmijë” janë: “Ja qielli im, fati im: të shkrihem nga dashuria për Krishtin”.