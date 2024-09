At Gjergj Fishta: Emni i Zojës

At Gjergj Fisht: 10 O Zojë, o Virgjin, o Shêjtneshë unjí,/ Se ç’êmna t’bukur gjuha e robit t’ruen!/ Mâ se ‘i fis n’zâ per armë e per lumni/ Pajtore, o Zojë, tý t’quen./… 21 T’ falemi o e para mbas Tenzot Marija,/ O Drandofille, o Hýll qi ruen rrezikut,/ Si dielli e zgjedhne, e rrebtë porsi ushtrija Rreshtue per báll /t’anmikut.

R.SH. - Vatikan

Atë Gjergj Fishta: Êmni i Zojës



1 Nuk dij se cillës termale ‘í ditë tue shkue

E nji landtari njitej vasha e lume,

Njitej pa kênë kundrue ke trolli i gzue

I njaj shtatxânmje s’motnueme.

2 E, mbasi u fal me atê, e cilla e priti

Me shum njerzí, tue dhânun lavde Zotít:

Mue kanë me m’ quejtun t’lume, brohoriti,

Fiset e dheut gjatë motit.

3 Deh ! se n’ç’qetsi kto fjalë koha madhshtore

T’i ndiejte atë herë i kishte vû prej serit!

O kshill i ynë i ngathët ! Oh e rrêjshme p’rore

Mende shqyrtuese e nierit.

4 Na dishmitarë qi mbasandej mbi dhé

Krejt ndodhi puna mbas fjalës s’ate s’lume;

Na ruejtë shelbimit, n’shkollë t’hyjnuehsme lé

T’t’ vertetavet t’amshueme,

5 Na e dijm, o Zojë, se veç e Hyj’ i lumnueshem

E mbajti atë besë qi e dhae ti n’brohori,

Njai qi t’a msoi : per né fort í madhnueshem

Âsht êmni i yt, Marí.

6 Per né Nana Zotit don me thânë njai êmen:

T’falemi, o e lume: ‘i êmen qi t’i gjajë

I cilli burrë e pat ja e cilla fêmen,

Ja qi per ngjet t’i a mbajë?

7 T’falemi, o e lume: t’cillat mote t’ngrata

S’e ndien atë êmen tue e permendun valle?

Kur kjé qi at’ êmen djalit s’ia mësoi tata?

T’cilla termale e zalle

8 Tue e thirrë s’e ndien? Jo veç se bota e vjeter

Bán kishat t’ ua me madhní ndertue,

Por e Kolombit, edhe, bota tjeter

Ushqen t’devoçemt t’ue.

9 Pertej sa dete, e m’ t’cillat djerre kputet

Nji lule e eger e aq e irnueme bojet

T’lterit t’and, me uzdajë gjithkush kú lutet.

Qi mos t’i njohe trojet?

10 O Zojë, o Virgjin, o Shêjtneshë unjí,

Se ç’êmna t’bukur gjuha e robit t’ruen!

Mâ se ‘i fis n’zâ per armë e per lumni

Pajtore, o Zojë, tý t’quen.

11 Tý kúr t’agojë, e n’mbramjet prej prendimit,

E kúr t’jét dita n’gjysët, edhe m’atë herë

Kumbonët t’pershndeten, çetët tue thirrë t’kshtenimit

Me t’dhanun lavd e nderë.

12 Nder friga t’mnershme, t’cillat i a qet nata,

T’ permendë tý fmija; tuj u dridhë detari,

Thellimi kúr luron e bjen shtergata,

Kah Ti prírë sýt, qyqari.

13 N’atë gji t’andin, t’lumnueshmin, o Zojë, grueja

Lott e perbuzun i riton, e shkreta,

Edhe i ankon, o e lume, nder kambë t’ueja

T’gjitha fshâmet e veta:

14 Ankohet Tý, qi, t’lutnat ndien e ankimet,

Jo porsi i ndien ky sheklli i ynë i zí,

E dhimben e t’ pushtedshmit s’dán prej dhimbet

T’ t’ ligshtit qi fshân n’vobsi.

15 Ti vetë, dikúr, o e lume, pate kjá:

As kurr njai váj nuk ka per t’u harrue:

Enè perflitet sot me sot: e prà

Kaq mot m’tâ ka kalue.

16 Per ditë enè perflitet e lotohet

Gjithkah: per gzime qi ké pasë mbi dhé

Tash edhe bota rrokull me tý gzohet,

Si t’ishte ‘i punë e rè.

17 Kaq duhej t’u levdote Nane e t’Lumit

Edhe m’kto zaje t’ona posë gjith robit;

Kaq Zoti desht me e vû mbi gjith t’naltuemit

Ketë vajzë lé n’fis t’Jakobit.

18 O ju Evrej, o t’namun posë gjithkuej,

O t’shtypnit ju njaj mnije s’gjatë mizore,

 nuk ka dalë ajo prej fisit t’uej

Qi na e nderojm n’therore?

19 Â s’âsht dere s’Davidit ? Ke ajo menden

Profetët e patne n’letra, kúr t’amshueme

T’artat shêje t’njaj Virgjine permenden

T’ngrehna m’mretnì t’shemtueme.

20 Deh! ‘iherë ka’ Âjo secilli jush le t’siellet,

Qi Âjo t’u pshtojë, qí t’vett s’i djerrë n’ketë dhé

E fis e kómb mos t’jét kah vrân e kthillet

Qi sot mos t’kndojë me né:

21 T’ falemi o e para mbas Tenzot Marija,

O Drandofille, o Hýll qi ruen rrezikut,

Si dielli e zgjedhne, e rrebtë porsi ushtrija Rreshtue per báll t’anmikut.

Atë Gjergj Fishta OFM; ‘Vallja e Parrizit’, fq. 104-107