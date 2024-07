Më 30 korrik kalendari kujton shën Pjetër Krizologun

Ipeshkvi e dijetari i Kishës, Shën Pjetër Krizologu gjatë punës së tij baritore, u shqua për veprimtari të gjithanshme: gjallëroi ungjillëzimin, luftoi kundër herezive, katekizoi në mënyrë sistematike, predikoi me fjalë bindëse e të zjarrta Ungjillin e Krishtit. Prej këndej iu dha atributi “Krizologu” që don me thënë “njeriu fjalartë”

Me 30 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Krizologun (380-450), doktor i Kishës, ipeshkëv “me fjalë të arta”, këngëtar i dashurisë së Zotit.

Nëse fjalët janë të arta, ato mund ta transformojnë botën. Fjalët e ndërtojnë botën, sepse tregojnë rrugën që duhet ndjekur dhe e transformojnë botën, por edhe zemrat e njerëzve. Kjo është arsyeja pse shenjti që kujtojmë sot, ipeshkëv e doktor i Kishës, me aftësinë e tij që tregoi për të ruajtur unitetin e Kishës përmes fjalimeve të tij, fitoi titullin " Chrysologos", që fjalë për fjalë do të thotë "me fjalë të arta".

“O njeri, pse ke një mendim kaq të ultë për vetveten, në sa ke qenë aq i çmueshëm për Zotin? Krijuesi yt, si t’i dhuroi bukuritë e kësaj toke, gjeti akoma diçka tjetër që ta shtonte për të të dashur: “skaliti në ty shëmbëlltyrën e vet”. Do të mjaftonin këto fjalë, për të kuptuar shpirtin kundrues të këtij ipeshkvi të jashtëzakonshëm romanjol, Shën Pjetër Krizologut, lindur rreth vitit 380 në Imola, që asokohe thirrej Forum Cornelii, dhe edukuar që foshnjë në fenë më të thellë kristiane.

Në vitin 433 shugurohet ipeshkëv i Ravenës, personalisht nga Papa, Siksti III. Identitetin e tij të jashtëzakonshëm e njohim nga dokumentet që janë ruajtur e që konfirmojnë kulturën e tij të çmueshme në kohëra e në ngjarje të asaj periudhe, e sidomos përzemërsinë e tij njerëzore e fenë e patundur në Krishtin Shëlbues e Mësues Hyjnor. Ravena në kohën e Pjetrit është një qytet udhëkryq takimesh, kulturash, por edhe problemesh.

Nga Lindja me Pjetrin këshillohet arkimandriti Eutiki, që ishte në konflikt doktrinor me patrikun e Kostandinopojës dhe me pjesën më të madhe të klerit rreth dy natyrave në Jezu Krishtin. Ipeshkvi i Ravenës i përgjigjet duke e udhëzuar t’i referohet e të pranojë vendimet e Papës, aso kohe ishte Leoni I, “përmes të cilit i lumi Pjetër vazhdon t’i mësoi të gjithë ata që e kërkojnë të vërtetën e fesë”.

Ipeshkvi e dijetari i Kishës, Shën Pjetër Krizologu gjatë punës së tij baritore, u shqua për veprimtari të gjithanshme: gjallëroi ungjillëzimin, luftoi kundër herezive, katekizoi në mënyrë sistematike, ndërtoi Kisha, si atë të Shën Gjonit Ungjilltar, të Shën Apolinarit e të Shën Gjon Pagëzuesit, predikoi me fjalë bindëse e të zjarrta Ungjillin e Krishtit. Prej këndej iu dha atributi “Krizologu” që don me thënë “njeriu fjalartë”. Shën Pjetër Krizologu vdiq më 30 korrik rreth vitit 451, duke lënë një trashëgimi jashtëzakonisht të pasur: afër 180 Sermone apo Predikime të tij të famshme e një Kishë në lulëzim, në paqe përbrenda e në bashkim me Romën dhe me kishat e tjera motra.