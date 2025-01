Sveti oče: Na naše pomanjkanje Bog odgovarja s svojim preobiljem

Med opoldanskim nagovorom v nedeljo, 19. januarja, je sveti oče spregovoril o vinu veselja in ljubezni, ki nam ga Bog v obilju podarja. Oprl se je na današnji evangelij (Jn 2,1-11), v katerem beremo o prvem Jezusovem znamenju, ki ga je storil na svbatbi v galilejski Kani, ko je spremenil vodo v vino.

Vatican News

Evangeljski odlomek o svatbi v Kani »napoveduje in povzema celotno Jezusovo poslanstvo: na dan Mesijevega prihoda bo Gospod pripravil “gostijo z žlahtnimi vini” (Iz 25,6) in “gore bodo rosile vinski mošt” (Am 9,13), kot so govorili preroki. Jezus je Ženin, ki prinaša novo vino.«

Papež je izpostavil, da v pripovedi opazimo dve stvari: pomanjkanje in preobilje. »Po eni strani primanjkuje vina in Marija reče Sinu: Vina nimajo. Po drugi strani pa Jezus posreduje, napolni šest velikih vrčev in na koncu je vino tako obilno in izvrstno, da starešina pohvali ženina, ker ga je prihranil za konec. Božje znamenje je vedno preobilje. Na človekovo pomanjkanje Bog odgovori s preobiljem. Bog ni skop. Ko Bog daje, daje veliko. Ne da ti le en košček, da ti mnogo.«

»Na gostiji našega življenja se včasih zavemo, da nam je zmanjkalo vina. To se zgodi, ko nas skrbi, strahovi ali rušilne sile zla oropajo okusa življenja, opojnosti veselja in okusa upanja. V pomanjkanju nam Gospod daje obilje. Zdi se protislovno: večje je naše pomanjkanje, večje je Gospodovo preobilje.«

Papež je povabil, naj se v molitvi obrnemo k Mariji. »Naj ona, ki je “Žena novega vina”, posreduje za nas in nam v tem jubilejnem letu pomaga ponovno odkriti veselje srečanja z Jezusom,« je dejal in z verniki na Trgu svetega Petra molil Angel Gospodov.