Papežev opoldanski nagovor: Obličje in glas. Datum krsta

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Praznik Jezusovega krsta, ki ga obhajamo danes, nam da misliti na mnoge stvari, tudi na naš krst.« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo nedeljo Jezusovega krsta potem, ko je v sikstinski kapeli krstil 21 otrok zaposlenih v Vatikanu ter švicarskih gardistov.

Papež Frančišek

Jezus se je pridružil svojemu ljudstvu pri prejemu krsta za odpuščanje grehov. Rad se spomnim besed današnje liturgične pesmi. Jezus je šel se Janezu krstiti: »z golo dušo in bosimi nogami«. Gola duša in bose noge. In ko Jezus prejme krst se razodene tudi Duh: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (v. 22). Obličje in glas.

Najprej obličje. Ko se Oče razodene po Sinu, vzpostavi prednostno mesto za vstop v dialog in občestvo s človeštvom. Gre za obličje ljubljenega Sina.

Drugič glas. Obličje in glas: »Ti si moj ljubljeni Sin« (v. 22). To je še eno znamenje, ki spremlja Jezusovo razodetje.

Dragi bratje in sestre, današnji praznik nas spodbuja k zrenju Božjega obličja in glasu, ki se kažeta v Jezusovem človeštvu. Vprašajmo se torej: ali se čutimo ljubljene, se čutim ljubljenega in spremljanega od Boga ali pa mislim, da je Bog oddaljen od mene? Sem sposoben prepoznati njegov obraz v Jezusu in v bratih? Ali smo se navadili poslušati njegov glas? Postavil vam bom vprašanje: vsakdo med nami se spominja datuma svojega krsta? To je zelo pomembno na kateri dan sem bil krščen, krščena. In če se ne spomnimo, ko se vrnemo domov, vprašajmo starše, botre, za datum svojega krsta. Na ta dan praznujmo kot nov rojstni dan, saj to je rojstvo v Duhu in Bogu. Ne pozabite tega. Naloga, ki jo opravite doma, je datum krsta.

Zaupajmo se Devici Mariji in jo prosimo za pomoč.