Papež Frančišek: Prvi, ki odpušča dolgove, je Bog, kot ga vedno prosimo z molitvijo »Oče naš«

Po molitvi in blagoslovu se je sveti oče na prvi dan v letu najprej zahvalil predsedniku Mattarelli za spomin v njegovem sporočilu narodu, zatem je spomnil na namen svetovnega dneva miru, ki ga je uvedel sv. Pavel VI. in izrazil svojo hvaležnost vsem, ki molijo za mir ter si prizadevajo za dialog in pogajanja, še zlasti tam, kjer še vedno potekajo spopadi.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre, vsem vam, Rimljanom in romarjem ter tistim, ki nas spremljate preko medijev, želim vse dobro v novem letu. Zahvaljujem se predsedniku Italijanske republike za spomin v njegovem sporočilu narodu in se iskreno oddolžujem ter mu zagotavljam svojo molitev. Srečno novo leto, gospod predsednik!

Papež sveti Pavel VI. je hotel, da bi prvi dan v letu postal svetovni dan miru. Letos ga zaradi jubileja zaznamuje posebna tema: odpust dolgov. Prvi, ki odpušča dolgove, je Bog, kot ga vedno prosimo z molitvijo »Oče naš«, pri čemer se osredotočamo na svoje grehe in se zavezujemo, da bomo posledično odpuščali tistim, ki so nas užalili. In Jubilej od nas zahteva, da to odpuščanje prenesemo na družbeno raven, tako da nobena oseba, nobena družina, noben narod ne bo strt zaradi dolgov. Zato spodbujam voditelje držav s krščansko tradicijo, da dajo dober zgled tako, da čim bolj odpišejo ali zmanjšajo dolgove najrevnejšim državam.

Zahvaljujem se vam za vse molitvene pobude in prizadevanja za mir, ki jih spodbujajo škofijske in župnijske skupnosti, združenja, gibanja in cerkvene skupine po vsem svetu, kot je nacionalni pohod za mir, ki je včeraj potekal v Pesaru. In pozdravljam udeležence dogodka »Mir v vseh deželah«, ki ga organizira Skupnost sv. Egidija po različnih državah. Pozdravljam skupnost sv. Egidija, ki je tam.

Izražam svojo hvaležnost vsem, ki si prizadevajo za dialog in pogajanja na številnih konfliktnih območjih. Molimo, da bi prenehali boji na vseh frontah in da bi se odločilno težilo k miru in spravi. Pomislimo na mučeno Ukrajino, Gazo, Izrael, Mjanmar, Kivu in številna ljudstva v vojni. V oddaji »Po njegovi podobi« sem videl filme in fotografije uničenja, ki ga je povzročila vojna. Bratje, sestre, vojna uničuje, vedno uničuje! Vojna je vedno poraz, vedno.

Vsem želim lep začetek leta z blagoslovom Gospoda in Device Matere.