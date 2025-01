Papež Frančišek: Prepoznamo v Jezusu iz Nazareta Božjega Sina, našega Zveličarja?

Papež Frančišek vsako nedeljo in praznik vodi opoldansko molitev z okna apostolske palače. Tokrat sta bila ob njemu deček in deklica iz Katoliške akcije.

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Evangelist Luka nam na to nedeljo predstavlja Jezusa v shodnici v Nazaretu, v kraju kjer je odraščal«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 3. nedeljo med letom.

Jezus je prebral odlomek preroka Izaija, ki naznanja evangelizatorsko in osvobajajoče poslanstvo Mesija in je potem med splošno tišino, rekel: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (prim. Lk 4,21). Predstavljamo si presenečenje in osuplost Jezusovih rojakov, ki so ga poznali kot sina tesarja Jožefa in si ne bi nikoli zamisliti, da bi se On predstavil kot Mesija. Šlo je za osuplost. Pa vendar je tako. Jezus je razglasil, da je z njegovo navzočnostjo prišlo »leto Gospodove milosti« (v. 19). Gre za veselo oznanilo za vse in še posebej za reveže, zapornike, slepe in zatirane (prim. v. 18). Tako pravi evangelij.

Tega dne je Jezus v Nazaretu svoje sogovornike postavil pred izbiro glede njegove identitete in poslanstva. Nihče v shodnici ni mogel, da si ne bi zastavil vprašanje: On je samo tesarjev sin, ki si lasti vlogo, katera mu ne pripada, ali pa je zares Mesija, poslan, da bi rešil ljudstvo greha?

Evangelist nam pove, da Nazarečani niso uspeli v Jezusu prepoznati Gospodovega maziljenca. Mislili so, da ga zelo dobro poznajo, in to, namesto da bi olajšalo odpiranje njihovega razuma in srca, jih je zaprlo, kakor zagrinjalo, ki zatemni luč.

Sestre in bratje, takšen dogodek, se po analogiji dogaja za nas tudi danes. Tudi nas nagovarja Jezusova navzočnost in njegove besede. Tudi mi smo poklicani prepoznati v Njem Božjega Sina, našega Zveličarja. Lahko pa se zgodi, da mislimo, kot se je njegovim sorojakom, da ga že poznamo, da o Njem že vemo vse, da smo z Njim rastli v šoli, župniji, pri verouku, v državi s katoliško kulturo. In tako je za nas bližnja oseba, preveč bližnja.

Poskusimo se vprašati: zaznamo edinstveno avtoriteto, s katero govori Jezus iz Nazareta? Prepoznamo, da je On prinašalec oznanila zveličanja, ki nam ga nihče drug ne more dati? Čutim potrebo po tem zveličanju, čutim da sem tudi jaz v nekem smislu, ubog, zapornik, slep, zatiran? Tedaj in samo tedaj bo »leto milosti« tudi za mene!

Zaupno se obrnimo na Marijo, Božjo Mater in našo Mater, da nam bo pomagala prepoznati Jezusa.