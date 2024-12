Plenarno zasedanje mozambiške škofovske konference.

PAPEŽ

Sprtemu Mozambiškemu ljudstvu sveti oče vošči upanje, mir sprava

Po molitvi in blagoslovu iz Doma sv. Marte je sveti oče na 4. adventno nedeljo dejal: »Dragi bratje in sestre! Vedno pozorno in zaskrbljeno spremljam novice, ki prihajajo iz Mozambika, in želim temu ljubljenemu ljudstvu obnoviti svoje sporočilo upanja, miru in sprave. Prosim, da bi dialog in iskanje skupnega dobrega, podprto z vero in dobro voljo, prevladalo nad nezaupanjem in razdorom«.