Papež za opoldansko molitev: Sestre in bratje, najlepša hvala za vaše molitve

Papež Frančišek je tako kot pretekle nedelje pripravil kratko misel glede poročila o Gospodovem trpljenju po Luku, ki ga beremo na cvetno nedeljo. Sveti oče se je zahvalil za molitve in spomnil na razne konflikte, ki potekajo po svetu. Nagovor je sklenil z besedami: »Naj končno pride mir v izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Demokratično republiko Kongo, Mjanmar, Južni Sudan. Naj nam Marija, žalostna Mati, izprosi to milost in nam pomaga z vero živeti veliki teden.«

Papež Frančišek

Kratka misel o Gospodovem trpljenju

Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes, na cvetno nedeljo, smo v evangeliju slišali poročilo o Gospodovem trpljenju po Luku (glej Lk 22,14-23,56). Večkrat smo slišali Jezusa nagovoriti Očeta: »Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« (22,42); »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (23,34); »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha« (23,46). Brez obrambe in ponižanja smo ga videli hoditi proti križu z občutki in srcem otroka, ki se je držal očetovega vratu, krhkega v telesu, a močnega v zaupljivi zapuščenosti, dokler ni zaspal v smrti v njegovem naročju.

To so občutki, h katerim nas kliče bogoslužje, da jih premišljujemo in jih naredimo za svoje. Vsi imamo bolečino, fizično ali moralno, in vera nam pomaga, da se ne predamo obupu, da se ne zapremo v grenkobo, ampak da se z njo soočimo, kot Jezus, zajeti v previdnostnem in usmiljenem objemu Očeta.

Zahvala za molitve

Sestre in bratje, najlepša hvala za vaše molitve. V tem trenutku telesne šibkosti mi pomagajo, da še bolj občutim Božjo bližino, sočutje in nežnost. Prosim tudi za vas in vas prosim, da z menoj izročite Gospodu vse tiste, ki trpijo, še posebej tiste, ki jih je prizadela vojna, revščina ali naravne nesreče. Še posebej naj Bog sprejme v svoj mir žrtve porušenja kluba v Santo Domingu in potolaži njihove družine.

Druga obletnica konflikta v Sudanu

15. aprila bo minila druga žalostna obletnica začetka konflikta v Sudanu, s tisočimi smrtnimi žrtvami in milijoni družin, ki so morale zapustiti svoje domove. Trpljenje otrok, žensk in ranljivih ljudi kliče v nebo in nas roti k ukrepanju. Ponovno pozivam vpletene strani, naj ustavijo nasilje in stopijo v dialog, mednarodno skupnost pa pozivam, naj zagotovi, da prebivalcem ne bo primanjkovalo osnovne pomoči.

Prošnja za mir

In spomnimo se tudi Libanona, kjer se je pred petdesetimi leti začela tragična državljanska vojna: z božjo pomočjo naj živi v miru in blagostanju.

Naj končno pride mir v izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Demokratično republiko Kongo, Mjanmar, Južni Sudan. Naj nam Marija, žalostna Mati, izprosi to milost in nam pomaga z vero živeti veliki teden.