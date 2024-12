Papež Frančišek: V Ukrajini je zima pred vrati. Poslabšala bo razmere milijonov oseb

Sveti oče tudi tokrat, na prvo adventno nedeljo, ni pozabil na izmučeno Ukrajino. Dejal je: »Pomislimo na to, da je zima pred vrati in se tvega, da se bodo poslabšale razmere milijonov razseljenih ljudi.«

Papež Frančišek

Izražam svojo zaskrbljenost, svojo bolečino zaradi konflikta, ki še naprej krvavi izmučeno Ukrajino. Že skoraj dve leti smo priča grozljivemu sosledju smrti, poškodb, nasilja, uničenja ... Otroci, ženske, starejši, slabotni so prve žrtve. Vojna je groza, vojna žali Boga in človeštvo, vojna ne prizanaša nikomur, vojna je vedno poraz, poraz vsega človeštva. Pomislimo na to, da je zima pred vrati in se tvega, da se bodo poslabšale razmere milijonov razseljenih ljudi. To bodo zanje zelo težki meseci. Sočasnost vojne in mraza je tragična. Ponovno pozivam mednarodno skupnost in vse može in ženske dobre volje, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se ta vojna ustavi in ​​da prevladajo dialog, bratstvo in sprava. Naj se prenovljeno prizadevanje pomnoži na vseh ravneh. In ko se pripravljamo na Božič, ko pričakujemo rojstvo Kralja miru, naj to prebivalstvo dobi konkretno upanje. Iskanje miru ni odgovornost nekaterih, ampak vseh. Če prevladata zasvojenost in brezbrižnost do grozot vojne, je poražena celotna človeška družina. Celotna človeška družina je poražena. Dragi bratje in sestre, ne naveličajmo se moliti za tako preskušeno prebivalstvo in prositi Boga za dar miru.