Kristjani so molili za mir v svetišču Naše libanonske Gospe v Harissi blizu Bejruta.

PAPEŽ

Papež Frančišek pozdravil premirje doseženo v Libanonu

Papež Frančišek je na prvo adventno nedeljo potem, ko je pokazal na primer dobre prakse v primeru pogodbe o miru in prijateljstvu med Argentino in Čilom, dejal: »Pozdravljam premirje, ki je bilo doseženo v zadnjih dneh v Libanonu, in upam, da ga bodo lahko spoštovale vse strani, s čimer bo prebivalcem območij, ki jih je prizadel konflikt – tako libanonskim kot izraelskim – omogočil hitro in varno vrnitev domov, tudi z neprecenljivo pomočjo libanonske vojske in mirovnih sil Združenih narodov«.

Papež Frančišek V tej situaciji vse libanonske politike nujno vabim, naj bo nemudoma izvoljen predsednik republike in institucije ponovno začnejo normalno delovati, da nadaljujejo s potrebnimi reformami in zagotovijo vlogo države kot zgled miroljubnega sobivanja med različnimi verami. Upam, da lahko špranja miru, ki se je odprla, vodi do prekinitve ognja na vseh drugih frontah, zlasti v Gazi. Zelo mi je mar za osvoboditev Izraelcev, ki so še vedno talci, in za dostop humanitarne pomoči do izčrpanega palestinskega prebivalstva. In molimo za Sirijo, kjer se je na žalost ponovno razplamtela vojna, ki je povzročila veliko žrtev. Zelo sem blizu Cerkvi v Siriji. Molimo!