Papež: Jezusovo povabilo je dvigniti glavo h kvišku in ohranjati srce lahko ter čuječe

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Evangelij današnjega bogoslužja (Lk 21,25-28.34-36) prve adventne nedelje, nam spregovori o kozmičnih pretresih ter o stiskah in strahovih človeštva«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo prvo adventno nedeljo.

Papež Frančišek

Znotraj tega konteksta Jezus nameni svojim učencem besedo upanja: »Vzravnajte se in dvignite svoje glave, kajti vaša odkupitev se približuje« (v. 28). Učitelja namreč skrbi, da njihova srca ne bodo obtežena (prim. v. 34) in da s čuječnostjo pričakujejo prihod Sina človekovega. Jezusovo povabilo je tole: dvigniti glavo h kvišku in ohranjati srce lahko in čuječe.

Dejansko je mnoge Jezusove sodobnike pred temi katastrofičnimi dogodki, ki so jih videli dogajati se okoli sebe – preganjanja, spori, naravne nesreče –, zajela tesnoba in so mislili, da prihaja konec sveta. Imeli so srce obteženo s strahom. Jezus pa jih hoče osvoboditi sedanjih tesnob in lažnih prepričanj tako, da jim nakaže, kako biti čuječi v srcu, kako brati dogodke, začenši pri načrtu Boga, ki uresničuje zveličanje tudi znotraj najbolj dramatičnih dogodkov zgodovine. Zato jim predlaga, naj usmerijo pogled proti Nebu, da bi razumeli stvari na zemlji: »Vzravnajte se in dvignite svoje glave« (v. 28). Lepo je to… »Vzravnajte se in dvignite svoje glave«.

Bratje in sestre, tudi za nas je pomembno Jezusovo priporočilo: »Da vam srca ne bodo obtežena« (v. 34). Vsi mi se v številnih trenutkih življenja sprašujemo, kako storiti, da bom imel srce »lahko«, srce čuječe in svobodno srce, torej srce, ki se ne pusti streti žalosti? Žalost je slaba… slaba. Lahko se zgodi, da tesnobe, strahovi in pretirana zaskrbljenost za osebno življenje ali za to, kar se dogaja danes na svetu, pritiskajo kot kamni nad nas in nas potisnejo v obupanost. Če nam zaskrbljenosti otežijo srce in nas vodijo k temu, da se zapremo vase, nas Jezus nasprotno vabi, naj dvignemo glavo; zaupamo v njegovo ljubezen, ki nas hoče rešiti in ki nam je blizu v vsaki situaciji našega bivanja. Prosi nas naj napravimo prostor Njemu, da bomo ponovno našli upanje.

Vprašajmo se torej: moje srce je obteženo od strahu, zaskrbljenosti in tesnobe za prihodnost? Znam gledati na vsakdanje pripetljaje in dogodke zgodovine z Božjimi očmi, v molitvi in s širšim obzorjem? Ali pa dopustim, da me zajame brezupnost? Ta adventni čas naj bo dragocena priložnost, da dvignemo glavo proti Njemu, ki razbremenjuje srce in nas podpira na naši poti.

Priporočimo se sedaj Devici Mariji, ki je bila tudi v trenutkih preizkušnje pripravljena sprejeti Božji načrt.