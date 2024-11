Sveti oče: Vojna je zmaga laži in osebnega interesa

Papež Frančišek je po molitvi Angelovo čaščenje, 1. novembra, pozval k molitvi za mir, izrazil je bližino prebivalstvu Čada in zagotovil molitev za prizadete v poplavah v Španiji.

Vatican News

Sveti oče je ponovno pozval k molitvi za Ukrajino, Palestino, Izrael, Libanon, Mjanmar, Sudan in za vse ljudi, ki trpijo zaradi vojn. »Bratje in sestre, vojna je vedno poraz, vedno! Je nekaj nizkotnega, ker predstavlja zmago laži in lažnosti: išče se največji interes zase in največjo škodo za nasprotnika, tepta se človeška življenja, okolje, infrastrukturo, vse; in vse to se prikriva z lažmi. In trpijo nedolžni! V mislih imam 153 žensk in otrok, ki so bili v zadnjih dneh pobiti v Gazi.«

Izrazil bližino prebivalcem Čada, zlasti družinam žrtev terorističnega napada pred nekaj dnevi, in tudi prebivalstvu, ki se spoprijema s posledicami hudih poplav.

Bližino je zagotovil tudi prebivalcem Iberskega polotoka, zlasti v Valenciji, ki prav tako trpijo zaradi poplav. Pozval je k molitvi za pokojne in njihove bližnje ter za vse prizadete družine. »Naj Gospod podpira vse, ki trpijo, in tiste, ki nudijo pomoč,« je dejal.