Papež spomnil na beatifikaciji in pozval k molitvi za mir

Sveti oče je po molitvi Angelovo češčenje spomnil na beatifikaciji treh mučencev, na svetovni dan revnih, na ribiče ter ponovno povabil k molitvi za mir.

Vatican News

Beatifikaciji treh mučencev

»Včeraj sta bila v Skadru za blažena razglašena dva mučenca: Luigi Palić, duhovnik iz reda frančiškanov, in Gjon Gazulli, škofijski duhovnik, žrtvi verskega preganjanja v 20. stoletju. In danes je bil v Freiburgu v Nemčiji za blaženega razglašen še en mučenec, duhovnik Max Josef Metzger, ustanovitelj svetne ustanove Kristusa Kralja, ki mu je nacizem nasprotoval zaradi njegovega verskega zavzemanja za mir. Naj zgled teh mučencev potolaži številne kristjane, ki so v današnjem času diskriminirani zaradi vere. En aplavz za nove blažene!«

Svetovni dan revnih

Papež je zatem spomnil na svetovni dan revnih, ki letos poteka pod geslom »Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga« (Sir 21,5). Zahvalil se je vsem, ki so ob tej priložnosti po škofijah in župnijah pripravljali pobude solidarnosti za najrevnejše. »Zastavim vprašanje, vsakdo si lahko zastavi to vprašanje: ali se odpovem čemu, da bi to dal revnim? Ali se, ko dajem miloščino, dotaknem roke reveža in ga pogledam v oči? Bratje in sestre, ne pozabimo, da revni ne morejo čakati!«

Žrtve prometnih nesreč in ribiči

V nadaljevanju je sveti oče omenil, da se na današnji dan spominjamo tudi žrtev prometnih nesreč. Povabil je k molitvi zanje in za njihove družine ter pozval, naj si vsi zavzemamo za preprečevanje nesreč.

Spomnil se je tudi vseh ribičev, saj bo prihodnji četrtek potekal svetovni dan ribištva. Na Marijo, Morsko zvezdo, se je obrnil s prošnjo, naj varuje ribiče in njihove družine.

Molitev za mir

Tudi tokrat je sveti oče pozval k molitvi za mir: »Bratje in sestre, molimo za mir: v mučeni Ukrajini, v Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, v Sudanu. Vojna razloveči, ljudi spodbuja, da dopuščajo nesprejemljive zločine. Naj voditelji prisluhnejo kriku ljudstev, ki zahtevajo mir.«