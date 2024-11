Papež: Naj nam Devica Marija pomaga, da se bomo v sebi borili proti skušnjavi hinavščine

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Danes nam evangelij bogoslužja (prim. Mr 12,38-44) spregovori o Jezusu, ki v Jeruzalemskem templju razgali ljudstvu hinavsko držo nekaterih pismoukov (prim. vv. 38- 40)«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 32. nedeljo med letom.

Papež Frančišek

Tem zadnjim je bila zaupana pomembna vloga v Izraelski skupnosti: brali so, prepisovali in razlagali Pisma. Zato so bili zelo spoštovani in ljudstvo jih je spoštovalo.

Onkraj njihovega videza pa pogosto njihovo obnašanje ni bilo takšno kot so učili. Niso bili dosledni. Nekateri so namreč, močni zaradi ugleda in oblasti, ki so ju uživali, gledali druge »od zgoraj navzdol«, to je zelo grdo, gledati drugo osebo od zgoraj navzdol, se delali imenitne, in skrivajoč se za fasado lažnega ugleda in legalizma, so si prisvajali privilegije in so prišli celo do tega, da so storili resnične in prave kraje v škodo najslabotnejših, kot so bile vdove (prim. v. 40). Namesto da bi vlogo, ki jim je bila podeljena, uporabili za služenje drugim, so iz nje napravili orodje oblastnosti in manipulacije. Dogajalo se je tudi, da je njihova molitev tvegala, da ni bila več trenutek srečanja z Gospodom, ampak priložnost razkazovanja navidezne spodobnosti in lažne pobožnosti, da bi pritegnila pozornost ljudi in pridobila soglasje. Spomnimo se tega, kar je rekel Jezus o molitvi cestninarja in farizeja (prim. Lk 18.9-14).

Oni, ne vsi, so se obnašali kot pokvarjene osebe in s tem spodbujali družbeni in verski sistem, v katerem je bilo normalno okoristiti se na ramenih drugih, še zlasti najbolj nezaščitenih. S tem so povzročali krivice in si zagotavljali nekaznovanost.

Jezus je priporočal držati se stran od teh ljudi, »biti previdni« (prim. v . 38) in jih ne ne posnemati. S svojo besedo in svojim zgledom namreč, kot vemo, uči zelo drugačne stvari o avtoriteti. O njej govori kot o požrtvovalnosti in ponižnem služenju (prim. Mr 10,42-45), o materinski in očetovski nežnosti do ljudi (glej Lk 11,11-13), še posebej do tistih, ki so bili pomoči najbolj potrebni (Lk 10,25-37). Povabil je tiste, ki se jih to tika, da gledajo na druge s svojega položaja moči, ne da bi jih ponižali, ampak da bi jih dvignili, jim dali upanje in pomoč.

Zato se, bratje in sestre lahko vprašamo: kako se obnašam na svojih področjih odgovornosti? Ali ravnam ponižno ali se ponašam s svojim položajem? Ali sem radodaren in spoštljiv do ljudi ali pa z njimi ravnam nesramno in avtoritarno? In z najbolj krhkimi, sem jim blizu, ali se znam skloniti, da jim pomagam vstati?

Naj nam Devica Marija pomaga, da se v sebi borimo s skušnjavo hinavščine, - Jezus jim pravi hinavci, hinavščina je namreč velika skušnjava – in nam pomaga, da delamo dobro, ne da bi se kazali in s preprostostjo.