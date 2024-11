Sveti oče: Jezusova kraljevska oblast je v resnični in učinkoviti besedi, ki spreminja svet

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Danes nam evangelij bogoslužja (Jn 18,33-37) predstavi Jezusa pred Poncijem Pilatom, ki je bil izročen rimskemu prokuratorju, da ga obsodi na smrt«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnji praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva in na 38. svetovni dan mladih.

Med njima, Jezusom in Pilatom, se je začel kratek pogovor. Preko Pilatovih vprašanj in Gospodovih odgovorov se zlasti dve besedi spremenita, dobita nov pomen. To sta beseda »kralj« in beseda »svet«.

Najprej je Pilat vprašal Jezusa: »Si ti judovski kralj?« (v. 33). Razmišljajoč kot funkcionar imperija, je hotel razumeti, če človek, ki je pred njim, predstavlja grožnjo, saj je kralj za njega avtoriteta, ki ukazuje vsem svojim podložnikom. Zanj bi torej to bila grožnja. V odgovoru je Jezus potrdil, da je kralj, a povsem na drugačen način. On je kralj, kot pričevalec, saj je tisti, ki govori resnico (prim. v. 37). Kraljevska oblast Jezusa, učlovečene Besede, je v resnični in učinkoviti besedi, ki spreminja svet.

Svet: tukaj je drugi trenutek. »Svet« Poncija Pilata je tisti, kjer močni zmaga nad šibkim, bogat nad revnim, nasilni nad krotkim. Svet, ki ga na žalost dobro poznamo. Jezus je kralj, vendar njegovo kraljestvo ni od tega sveta (prim. v. 36). Jezusov svet je namreč tisti novi, večni, ki ga Bog pripravlja za vsakogar tako, da daruje svoje življenje za naše zveličanje. To je nebeško kraljestvo, ki ga Kristus prinaša na zemljo z razlivanjem milosti in resnice (prim. Janez 1,17). Svet, katerega kralj je Jezus, odrešuje stvarstvo, ki ga je uničilo zlo, z močjo božje ljubezni. Jezus osvobaja, Jezus odpušča, Jezus daje mir in pravičnost. »Toda oče, to je vse res?« »Da, kako je s tvojo dušo? Je kaj težkega tam notri? Kakšna ostarela krivda?« Jezus vedno odpušča. Jezus se ne utrudi odpuščati. To je Jezusovo kraljestvo. Če je kaj grdega v tebi, prosi odpuščanje in on vedno odpušča.

Bratje in sestre, Jezus zelo od blizu govori s Pilatom, vendar ostaja od njega oddaljen, ker živi v drugem svetu. Pilat se ne odpre resnici, četudi jo ima pred seboj. Jezusa bo dal križati in jim ukazal, naj na križ napišejo: »Judovski kralj« (Jn 19,19), a ne da bi razumel pomen teh besed. Toda Kristus je prišel na svet, na ta naš svet: kdor je iz resnice, posluša njegov glas (glej Jn 18,37). To je glas kralja vesolja, ki nas rešuje.

Bratje in sestre, poslušanje Gospoda osvetljuje naša srca in naša življenja. Poskušajmo se torej vprašati, vsakdo naj se vpraša v svojem srcu: ali lahko rečem, da je Jezus moj »kralj«? V kakšnem smislu? Je njegova Beseda moj vodnik, moja gotovost? Ali v njem vidim usmiljeni Božji obraz, ki vedno odpušča in čaka, da nam prinese odpuščanje?

Skupaj molimo k Mariji, Gospodovi dekli, ko z upanjem pričakujemo Božje kraljestvo.