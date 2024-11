Papež: Srce naše vere je »Ljubi Gospoda, svojega Boga« in »Ljubi svojega bližnjega«

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Evangelij današnjega bogoslužja (Mr 12,28-34) nam spregovori o eni izmed številnih razprav, ki jih je imel Jezus v jeruzalemskem templju«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 31. nedeljo med letom.

Papež Frančišek

Neki pismouk se mu je približal in ga je vprašal: »Katera zapoved je prva med vsemi?« (v. 28). Jezus mu je odgovoril tako, da je dal skupaj dve temeljni besedi Mojzesove postave: »Ljubi Gospoda, svojega Boga« in »Ljubi svojega bližnjega« (vv. 30-31).

S svojim vprašanjem pismouk išče »prvo« zapoved, to je počelo, ki je v osnovi vseh zapovedi. Judje so imeli številne predpise in so iskali osnovo vseh, tisto, ki naj bi bila temeljna, da bi se zedinili glede temeljne. Zato so bile med njimi razprave, dobre razprave, saj so iskali resnico.

To vprašanje je bistveno tudi za nas, za naše življenje in za našo pot vere. Tudi mi se dejansko včasih čutimo zgubljene med mnogimi stvarmi in se sprašujemo: konec koncev katera stvar pa je najpomembnejša med vsemi? Kje lahko najdem središče svojega življenja, svoje vere? Jezus nam daje odgovor s tem, da združi ti dve zapovedi, ki sta bistveni: »Ljubi Gospoda, svojega Boga« in »Ljubi svojega bližnjega«. To je srce naše vere!

Vsi vemo, da se je potrebno vrniti k srcu življenja in vere, kajti srce je »vir in korenina vseh drugih moči, prepričanj« (Okrožnica Dilexit nos, 9). Jezus nam torej pravi, da je ljubezen vir vsega in da nikoli ne smemo ločiti Boga od človeka. Učencu katerega koli obdobja Gospod pravi: na tvoji poti to kar šteje, niso zunanje pobožnosti, kakor daritve in žrtve (prim. v. 33), ampak pripravljenost srca, s katerim se odpreš v ljubezni Bogu in bratom. Bratje in sestre, mi lahko počnemo številne stvari, a le zase ter brez ljubezni, vendar to ne gre, početi jih z raztresenim ali zaprtim srcem, tudi to ne gre. Mnoge stvari je potrebno storiti z ljubeznijo.

Gospod bo prišel in nas bo vprašal predvsem o ljubezni: »Kako si ljubil?« Pomembno je torej vtisniti v srce najpomembnejšo zapoved. Katera je? Ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Vsak dan naj bo spraševanje vesti z vprašanjem, če je ljubezen do Boga in do bližnjega v središču mojega življenja? Me moja molitev Bogu spodbuja, da grem naproti bratom in jih zastonjsko ljubim? V obličju drugega prepoznam Gospodovo navzočnost?

Devica Marija, ki je nosila Božjo postavo vtisnjeno v svoje brezmadežno srce, naj nam pomaga ljubiti Gospoda in brate.