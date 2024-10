Sveti oče: Vojna je poraz. Prosim, ustavite se! Dovolj je ubijanja nedolžnih!

Papež Frančišek je po nedeljski opoldanski molitvi ponovno pozval k premirju na vseh bojiščih. Izrazil je bližino prebivalcem Bližnjega vzhoda, Ukrajine in Haitija.

Vatican News

Dragi bratje in sestre!

Še naprej z zaskrbljenostjo spremljam dogajanje na Bližnjem vzhodu in ponovno pozivam k takojšnji prekinitvi ognja na vseh frontah. Za dosego miru naj se hodi po poteh diplomacije in dialoga.

Blizu sem vsem vpletenim prebivalcem v Palestini, Izraelu in Libanonu, kjer pozivam k spoštovanju mirovnih sil Združenih narodov. Molim za vse žrtve, razseljene, talce, za katere upam, da bodo takoj izpuščeni, in upam, da se bo to veliko in nepotrebno trpljenje, ki ga povzročata sovraštvo in maščevanje, kmalu končalo.

Bratje in sestre, vojna je utvara, je poraz, nikoli ne bo prinesla miru, nikoli ne bo prinesla varnosti, je poraz za vse, zlasti za tiste, ki verjamejo, da so nepremagljivi. Prosim, ustavite se!

Pozivam, naj se Ukrajincev ne pusti umreti zaradi mraza, naj prenehajo zračni napadi na civilno prebivalstvo, ki je vedno najbolj prizadeto. Dovolj je ubijanja nedolžnih!

Spremljam dramatične razmere na Haitiju, kjer se nadaljuje nasilje nad prebivalci, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in iskati varnost drugod, v državi in zunaj nje. Nikoli ne pozabimo naših haitijskih bratov in sester. Vse prosim, naj molijo za prenehanje vseh oblik nasilja in si z zavezanostjo mednarodne skupnosti še naprej prizadevajo za vzpostavitev miru in sprave v državi ter vedno branijo dostojanstvo in pravice vseh.