Papež Frančišek: Za poročene je bistveno biti odprti za življenje, za otroke

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Jezus nam danes v bogoslužnem evangeliju (prim. Mr 10,2-16) spregovori o zakonski ljubezni.« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 27. nedeljo med letom.

Kod že kdaj prej so mu nekateri farizeji postavili izzivalno vprašanje o kontroverzni temi: moževa odslovitev žene. Hoteli so ga potegniti v polemiko, a On se ne pusti, še več, izkoristi priložnost, da preusmeri njihovo pozornost na veliko bolj pomemben govor: vrednost ljubezni med možem in ženo.

V Jezusovem času je bil položaj ženske v zakonu veliko slabši glede na moškega. Mož jo je lahko zapodil, odslovil tudi zaradi nepomembnih stvari in to se je opravičevalo z zakonodajnimi razlagami Svetega pisma. Zaradi tega je Gospod svoje sogovornike ponovno pripeljal k zahtevam ljubezni. Spomnil jih je, da je Stvarnik hotel moškega in žensko enaka glede dostojanstva in dopolnjujoča se v različnosti in da bi bila druga drugemu pomoč, družba, a istočasno spodbuda in izziv za rast (prim. 1Mz 2,20-23).

Da bi pa do tega prišlo, je poudaril nujnost, da je njuna medsebojna podaritev polna, vključujoča, brez polovičarstva. To je ljubezen, ki naj bo začetek novega življenja (prim. Mr 10,7; 1Mz 2,24), namenjen temu, da traja ne »dokler ne bo več šlo«, ampak za vedno tako, da se medsebojno sprejmeta in živita združena kot »eno meso« (prim. Mr 10,8; 1Mz 2,24). Jasno, to ni lahko in zahteva zvestobo tudi v težavah, spoštovanje, iskrenost, preprostost (prim. Mr 10,15). Zahteva razpoložljivost za soočenje, včasih za debato, ko je potrebno, a vedno pripravljenost za odpuščanje in spravo. In priporočam, mož in žena pripirajta se v vsem, kar hočeta, a da se pomirita preden gresta spat! Veste zakaj, ker je hladna vojna naslednji dan nevarna. »Papež povej mi, kako se pomiri?« »Dovolj je tako izkazana nežnost«. Nikoli pa končati dan, ne da bi se pomirila.

In ne pozabimo, da je za poročene bistveno, biti odprti za dar življenja, za otroke, ki so najlepši sad ljubezni, največji Božji blagoslov, vir veselja in upanja za vsak dom in za vso družbo. Rojevajte otroke, rojevajte otroke. Včeraj je bila zame velika tolažba, bil je dan žandarmerije in je prišel žandar s svojimi osmimi otroki. Zelo lepo je bilo videti. Prosim, bodite odprti za življenje, za to, kar bo Bog poslal. In ne pozabimo, da je za poročene bistveno, biti odprti za dar življenja.

Dragi bratje in sestre, da, ljubezen je zahtevna, a je lepa, in bolj ko se pustimo vključiti vanjo, odkrijemo v njej resnično srečo. Sedaj naj se vsak v svojem srcu vpraša: kako je z mojo ljubeznijo? Je zvesta? Je velikodušna, ustvarjalna? Kako je z našimi družinami? So odprte za življenje, za dar otrok?

Devica Marija, pomagaj krščanskim zakoncem. K njej se obračamo duhovno povezani z verniki, ki so zbrani v Pompejskem svetišču za tradicionalno prošnjo Mariji svetega rožnega venca.