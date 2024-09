Papež pred opoldansko molitvijo prosil na priprošnjo Marije za dar miru za vsa ljudstva

Papež Frančišek je pred sklepom svete maše na stadionu Sir John Guise v Port Moresbyju v nedeljo, 8. septembra 2024, uvedel v opoldansko molitev Angel Gospodov. Pri tem je na priprošnjo Presvete Marije prosil za dar miru za vsa ljudstva.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre, preden bomo zaključili to obhajanje, se bomo obrnili k Devici Mariji z molitvijo Angel Gospodov. Zaupam ji pot Cerkve na Papui Novi Gvineji in na Salomonovih otokih. Naj vas Marija Pomoč kristjanov vedno spremlja in varuje. Naj utrjuje povezanost družin, naj napravi lepše in bolj pogumne sanje mladih, podpira in tolaži starejše, tolaži bolne in trpeče!

In iz te dežele, ki jo je Stvarnik tako blagoslovil, bi rad skupaj z vami na priprošnjo Presvete Marije prosil za dar miru za vsa ljudstva. Še posebej jo prosim za to veliko regijo sveta med Azijo, Oceanijo in Tihim oceanom. Mir, mir za narode in tudi za stvarstvo. Ne oboroževanju in izkoriščanju skupnega doma! Da srečanju med ljudmi in kulturami, da harmoniji človeka z ustvarjaninami!

Marija Helpim, Kraljica miru, pomagaj nam spreobrniti se k Božjim načrtom, ki so načrti miru in pravičnosti za veliko človeško družino!

Na to nedeljo, ko je bogoslužni praznik Marijinega rojstva, se naše misli obračajo k lurškemu svetišču, ki ga je žal prizadela poplava.