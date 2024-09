Papež napovedal, da bo po vrnitvi v Rim začel postopek za beatifikacijo kralja Baudouina

Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo in sklepom svete maše na stadionu kralja Baudouina v Bruslju v nedeljo 29. septembra 2024, izrazil hvaležnost za to apostolsko potovanje, spomnil, da danes obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev z geslom »Bog hodi s svojim ljudstvom«, izrazil zaskrbljenost nad širjenjem konflikta v Libanonu in pozval k molitvi za žrtve, za njihove družine, za mir.

Papež Frančišek

Nadškofu se zahvaljujem za njegove plemenite besede. Iz srca se zahvaljujem Njunima Veličanstvoma Kralju in Kraljici ter Njunima Kraljevskima Visočanstvoma Velikemu Vojvodi in Veliki Vojvodinji Luksemburga. Zahvaljujem se jim za njihovo prisotnost in gostoljubje v teh dneh. Danes se zahvaljujem vsem, ki ste na različne načine sodelovali pri organizaciji tega obiska; posebej starejšim in bolnim, ki so darovali svoje molitve.

Danes obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev z geslom »Bog hodi s svojim ljudstvom«. Iz te države, Belgije, ki je bila in je še vedno cilj številnih migrantov, ponovno pozivam Evropo in mednarodno skupnost, naj migracijski pojav obravnavata kot priložnost za skupno rast v bratstvu, in vabim vse, da vidijo v vsakem bratu in sestri migrantu Jezusovo obličje, ki je postal gost in romar med nami.

Še naprej z bolečino in veliko zaskrbljenostjo spremljam širitev in stopnjevanje konflikta v Libanonu. Libanon je sporočilo, a trenutno je mučeno sporočilo in ta vojna ima uničujoče posledice za prebivalstvo. Veliko, preveč ljudi še naprej umira dan za dnem na Bližnjem vzhodu. Molimo za žrtve, za njihove družine, molimo za mir. Vse strani pozivam k takojšnji prekinitvi ognja v Libanonu, Gazi, preostalem delu Palestine in Izraelu. Naj se izpusti talce in naj bo dovoljena humanitarna pomoč. Ne pozabimo na izmučeno Ukrajino.

Zahvaljujem se tudi mnogim izmed vas, ki ste prišli z Nizozemske, iz Francije, da bi z nami podelili ta dan. Hvala vam.

V tem trenutku bi vam rad povedal tudi novico. Po vrnitvi v Rim bom začel postopek za beatifikacijo kralja Baudouina. Naj njegov zgled človeka vere razsvetli vladarje. Prosim, da belgijski škofje začnejo s prizadevanjem za pospešitev te zadeve.

Zdaj se bomo obrnili na Devico Marijo, tako da bomo skupaj zmolili Angel Gospodov. Ta molitev, ki je bila zelo priljubljena v preteklih generacijah, si zasluži, da jo ponovno odkrijemo. Gre za sintezo krščanske skrivnosti, ki nas Cerkev uči vključiti v sredo vsakdanjih opravil. Izročam jo vam, posebno mladim, in vse vas izročam naši presveti Materi, ki je tukaj, poleg oltarja, upodobljena kot Sedež Modrosti. Da, potrebujemo modrost evangelija! Pogosto prosimo zanjo Svetega Duha.

In po Marijini priprošnji prosimo Božji dar miru za trpečo Ukrajino, za Palestino in Izrael, za Južni Sudan, Mjanmar in vse dežele, ranjene od vojne.

Hvala vsem! In pojdite naprej, »en route, avec Espérance« (po poti upanja).