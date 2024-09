Papež Frančišek: Dobro poznam Jezusa le, če sem ga srečal in hodim za Njim

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Evangelij današnjega bogoslužja nam pripoveduje, da jih je Jezus potem, ko je vprašal učence, kaj mislijo ljudje o Njem, direktno vprašal: ''Kaj pa vi pravite, kdo sem?'' (Mr 8,29)«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 24. nedeljo med letom.

Papež Frančišek

Peter je odgovoril v imenu celotne skupine tako, da je rekel: »Ti si Kristus« (v. 30) to je, si Mesija. Pa vendar, ko je Jezus začel govoriti o trpljenju in smrti, ki ga čakata, se je isti Peter uprl in Jezus ga je ostro pograjal: »Postavi se zadaj, za mano, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Ko opazujemo držo apostola Petra, se lahko tudi mi vprašamo, kaj v resnici pomeni poznati Jezusa. Kaj pomeni poznati Jezusa?

Kajti po eni strani je Peter odgovoril na popoln način, ko je rekel Jezusu, da je On Kristus. Pa vendar je v ozadju teh pravilnih besed še vedno človeški način razmišljanja, miselnost predstave Mesije kot močnega in zmagovitega, ki ne more trpeti in umreti. Torej, besede s katerimi Peter odgovori so pravilne, toda njegov način razmišljanja se ni spremenil. On bo še moral spremeniti miselnost, še se bo moral spreobrniti.

To je pomembno sporočilo tudi za nas. Saj smo tudi mi se nekaj naučili o Bogu, poznamo nauk, na pravilen način recitiramo molitve in morda na vprašanje »kdo je zate Jezus?« dobro odgovorimo s kakšnim obrazcem, ki smo se ga naučili pri verouku. Toda ali smo prepričani, da to pomeni, da v resnici poznamo Jezusa? V resnici, da poznamo Gospoda, ni dovolj, da nekaj vemo o Njem, ampak se je potrebno postaviti v hojo za njim, pustiti, da se me njegov evangelij dotakne in me spremeni. Gre za to, da imamo z njim odnos, srečanje. Lahko vem o Jezusu razne stvari, toda, če ga nisem srečal, še ne vem, kdo je Jezus. Potrebno je to srečanje, ki ti spremeni življenje; spremeni tvoj način bivanja; spremeni tvoj način razmišljanja; spremeni odnose, ki jih imaš z brati; tvojo razpoložljivost sprejemati in odpuščati; spremeni tvoje izbire, ki jih v življenju sprejmeš. Vse se spremeni, če si v resnici spoznal Jezusa, vse se spremeni.

Bratje in sestre, luteranski teolog Bonhoeffer, ki je bil žrtev nacizma, je takole napisal: »Težava, ki me nikoli ne pusti pri miru, je vedeti, kaj krščanstvo v resnici pomeni za nas danes ali celo, kdo je Kristus« (Odpor in predaja. Pisma in zapisi iz zapora, Cinisello Balsamo 1996, 348). Žal pa si mnogi med nami ne postavljajo več tega vprašanja in ostajajo »mirni«, brezvoljni in tudi daleč od Boga. Pomembno se je torej vprašati: se pustim nadlegovati in se vprašam, kdo je zame Jezus in katero mesto zaseda v mojem življenju?

Pri tem vprašanju naj nam pomaga Mati Marija, ki je dobro poznala Jezusa.