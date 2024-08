Papežev poziv glede opičjih koz, Nikaragve, nedavno sprejetega zakona v Ukrajini in molitve za mir

Po molitvi in blagoslovu je sveti oče izrazil solidarnost z vsemi, ki so jih prizadele opičje koze, molil za ljubljeno ljudstvo Nikaragve, izrazil svoj strah ob sprejetju zakona v Ukrajini za svobodo tistih, ki molijo. Dejal je še: »In še naprej molimo za konec vojn v Palestini, Izraelu, Mjanmaru in v vseh drugih regijah. Ljudje prosijo za mir! Molimo, da nam Gospod vsem da mir«.

Papež Frančišek

Opičje koze

Dragi bratje in sestre!

Rad bi izrazil svojo solidarnost s tisoči ljudi, ki so jih prizadele opičje koze, ki sedaj predstavljajo nevarnost glede zdravja na globalni ravni. Molim za vse okužene ljudi, še posebej za tako zelo preskušeno prebivalstvo Demokratične republike Kongo. Izražam svojo bližino krajevnim Cerkvam držav, ki jih je ta bolezen najbolj prizadela, in spodbujam vlade in zasebna podjetja, da delijo razpoložljivo tehnologijo in zdravljenja, tako da nikomur ne bo manjkala ustrezna zdravniška pomoč.

Nikaragva

Ljubljenemu ljudstvu Nikaragve: Spodbujam vas, da obnovite svoje upanje v Jezusa. Ne pozabite, da Sveti Duh vedno vodi zgodovino k višjim projektom. Brezmadežna Devica naj vas varuje v trenutkih preizkušenj in naj vam da čutiti svojo materinsko nežnost. Marija spremljaj ljubljeno ljudstvo Nikaragve.

Problem glede nedavno sprejetega zakona v Ukrajini

Še naprej z bolečino spremljam bojevanje v Ukrajini in Ruski federaciji in ob misli na nedavno sprejete zakone v Ukrajini me je strah za svobodo tistih, ki molijo, kajti tisti, ki resnično molijo, vedno molijo za vse. Ne delaš zla, ker moliš. Če kdo zagreši zlo nad svojim ljudstvom, bo sam kriv za to, vendar ne more storiti zla, ker je molil. Zatorej naj se pusti moliti tiste, ki hočejo moliti v tisti Cerkvi, ki jo imajo za svojo. Prosim, ne ukinite neposredno ali posredno nobene krščanske Cerkve. Cerkva se ne dotika.

Molitev za mir

In še naprej molimo za konec vojn v Palestini, Izraelu, Mjanmaru in v vseh drugih regijah. Ljudstva prosijo za mir! Molimo, da nam Gospod vsem da mir.