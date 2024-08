Papež Frančišek: Marija nas spominja, da je naše življenje potovanje proti dokončnemu srečanju

»Dragi bratje in sestre, dober dan. Danes obhajamo slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije in v evangeliju bogoslužja zremo mlado dekle iz Nazareta, ki se takoj po tem, ko je sprejela Angelovo oznanilo, odpravi na pot, da bi obiskala svojo sorodnico«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra.

Papež Frančišek

Lep je ta izraz evangelija: »in šla na pot« (prim. Lk 1,39). Pomeni, da Marija ni imela za privilegij novico, ki jo je prijela od Angela, nasprotno, šla je iz hiše in se odpravila na pot, z hitrostjo tistega, ki želi oznaniti to veselje drugim in s naglico, da bi pomagala svoji sorodnici. To njeno prvo potovanje je pravzaprav prispodoba vsega njenega življenja, kajti od tistega trenutka bo Marija vedno na poti hoje za Jezusom, kot prva učenka Kraljestva. In na koncu se njeno zemeljsko romanje zaključi z vnebovzetjem, kjer skupaj s svojim Sinom uživa za vedno veselje večnega življenja.

Bratje in sestre, Marije si ne smemo predstavljati »kot nepremičen voščen kip«, ampak lahko v Njej vidimo sestro s ponošenimi sandali … in tako zelo utrujeno« (C. CARRETTO, Beata te che hai creduto, Roma 1983, st. 13), zaradi dejstva, da je hodila za Gospodom in šla naproti bratom, in potem zaključila svoje potovanje v slavi Nebes. Na ta način je Sveta Devica tista, ki hodi pred nami, in ki nas vse spominja, da je tudi naše življenje nenehno potovanje proti obzorju dokončnega srečanja.

Molimo Marijo, naj nam pomaga hoditi na tem potovanju proti srečanju z Gospodom.