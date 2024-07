Papež Frančišek razložil tri geste iz današnjega evangelija: darovati, zahvaliti se in podeliti

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Danes nam evangelij med bogoslužjem spregovori o čudežu hlebov in rib (prim. Jn 6,1-15).« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 17. nedeljo med letom.

Papež Frančišek

Gre za čudež, torej znamenje, med katerim glavne osebe napravijo tri geste, ki jih bo Jezus ponovil med zadnjo večerjo. Katere so te geste? Darovati, zahvaliti se in podeliti.

Prva je darovati. Evangelij govori o dečku, ki ima pet hlebov in dve ribi (prim. Jn 6,9). To je gesta, s katero priznamo, da imamo nekaj dobrega za dati in izrečemo svoj »da«, četudi je to, kar imamo premalo glede na potrebe. To je poudarjeno med mašo, ko duhovnik na oltarju daruje kruh in vino in vsakdo daruje samega sebe, lastno življenje. Gre za gesto, za katero bi se lahko zdelo, da je nekaj majhnega, če pomislimo na neizmerne potrebe človeštva, kakor je pet hlebov in dve ribi pred več tisoč glavo množico. Za Boga pa je to osnova za največji čudež, ki obstaja, tisti, v katerem On postane navzoč med nami za zveličanje sveta.

In v tem je razumljena druga gesta: zahvaliti se (prim. Jn 6,11). Prva gesta je darovati, druga je zahvaliti se. Reči Gospodu s ponižnostjo, pa tudi z veseljem: »Vse to, kar imam, je tvoj dar in da se ti zahvalim, ti lahko dam to, kar si mi prvi podaril. Skupaj k tvojemu Sinu Jezusu, lahko dodam to kar lahko, vsakdo od nas lahko kaj doda. Kaj lahko dam Gospodu? To malo, kar lahko dam? Ubogo ljubezen«. Dati in reči: »Rad te imam. Ampak mi smo reveži, naša ljubezen je tako majhna. Toda daj jo Gospodu. Gospod jo bo sprejel.

Darovati, zahvaliti se in tretja gesta je: podeliti (prim. Jn 6,11). Med mašo je obhajilo, ko se skupaj približamo k oltarju, da bi prejeli Kristusovo telo in kri. Gre za sad daru vseh, ki ga Gospod spremeni v hrano za vse. To je čudovit trenutek, ki nas uči živeti to gesto ljubezni kot dar milosti, tako za tistega, ki da, kot za tistega, ki sprejema.

Bratje in sestre, vprašamo se: resnično verjamem, da imam po Božji milosti kaj posebnega za podariti bratom, ali pa se čutim anonimnega »kot eden med mnogimi«? Sem protagonist pri darovanju dobrega? Sem Gospodu hvaležen za darove, s katerimi mi nenehno razodeva svojo ljubezen? Podelitev z drugimi doživljam kot trenutke srečanja in medsebojne obogatitve?

Devica Marija naj nam pomaga živeti z vero vsako evharistično obhajanje, ter vsak dan prepoznati in okušati čudeže Božje milosti.