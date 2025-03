Papež: Hvala Gospodu, ki nam med bolečino ob bok postavi ljudi, ki odsevajo žarek njegove ljubezni

Vem, da veliko otrok moli zame. Nekateri od njih so danes prišli sem v »Gemelli« v znak bližine. Hvala, dragi otroci! Papež vas ima rad in vedno čaka, da vas sreča. (AFP or licensors)

Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v Polikliniki Gemelli, je pripravil kratko razmišljanje o evangeliju današnje 2. postne nedelje, pozdrave in zahvale ter pozive za molitev Angel Gospodov. Sveti oče je med drugim zapisal: »Zato bi vas danes rad povabil, da se mi pridružite pri hvaljenju Gospoda, ki nas nikoli ne zapusti in ki nam v trenutkih bolečine ob bok postavi ljudi, ki odsevajo žarek njegove ljubezni«.

Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Danes, na drugo postno nedeljo, nam evangelij govori o Jezusovem spremenjenju (Lk 9,28-36). Ko se je Jezus s Petrom, Jakobom in Janezom povzpel na vrh gore, se je potopil v molitev in postal obsijan s svetlobo. Tako svojim učencem pokaže, kaj se skriva za dejanji, ki jih izvaja med njimi: luč njegove neskončne ljubezni.

Te misli delim z vami, ko preživljam obdobje preizkušnje in se pridružujem tolikim bolnim bratom in sestram: krhkim, v tem času, kot sem jaz. Naša telesa so šibka, a kljub temu nas nič ne more preprečiti, da bi ljubili, molili, darovali sebe, bili drug za drugega v veri svetla znamenja upanja. Koliko svetlobe sije v tem smislu v bolnišnicah in domovih oskrbe! Koliko ljubeče pozornosti osvetljuje sobe, hodnike, ambulante, kraje, kjer opravljajo najbolj ponižne storitve! Zato bi vas danes rad povabil, da se mi pridružite pri hvaljenju Gospoda, ki nas nikoli ne zapusti in ki nam v trenutkih bolečine ob bok postavi ljudi, ki odsevajo žarek njegove ljubezni.

Vsem se zahvaljujem za vaše molitve in zahvaljujem se tistim, ki mi s tako predanostjo pomagajo. Vem, da veliko otrok moli zame. Nekateri od njih so danes prišli sem v »Gemelli« v znak bližine. Hvala, dragi otroci! Papež vas ima rad in vedno čaka, da vas sreča.

Nadaljujmo z molitvijo za mir, zlasti v državah, ki jih je ranila vojna: v trpeči Ukrajini, v Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu, Demokratični republiki Kongo.

In molimo za Cerkev, ki je poklicana, da razločevanje na nedavnem sinodalnem zboru prenese v konkretne odločitve. Zahvaljujem se generalnemu tajništvu sinode, ki bo v naslednjih treh letih spremljalo krajevne Cerkve pri tem prizadevanju.

Naj nas Devica Marija varuje in nam pomaga, da bomo kakor ona nosilci Kristusove luči in miru.