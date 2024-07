Parolin na Ucrânia, missão ao serviço da paz

A crônica das etapas que marcaram a visita do Cardeal Secretário de Estado ao país do Leste europeu: de Odessa a Kiev, uma viagem entre as feridas da guerra, a fé de um povo, a esperança de renascimento para reunir todos no abraço do Papa.

De sexta-feira, 19 de julho, a quarta-feira, 24 de julho, Sua Eminência o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, acompanhado pelo Rev. Monsenhor Paul Butnaru, Oficial da Secretaria de Estado, deslocou-se à Ucrânia, como Legado Pontifício, por ocasião da conclusão da peregrinação nacional ao Santuário mariano de Berdychiv e a da sua elevação à categoria de Basílica menor.

Na sexta-feira, 19 de julho, a Delegação vaticana foi recebida no aeroporto de Rzeszów (Polônia) pelo Núncio Apostólico na Ucrânia, Dom Visvaldas Kulbokas, pelo Arcebispo de Przemyśl, Dom Adam Szal, e por algumas autoridades locais, partindo em seguida para a Ucrânia. Na fronteira polonesa-ucraniana, aguardava-o o Embaixador da Ucrânia junto da Santa Sé, Sua Excelência o Sr. Andriy Yurash, com quem prosseguiu a viagem para Kiev.

Durante a breve parada na residência do Arcebispo Metropolita de Lviv dos Latinos, Sua Excelência Dom Mieczysław Mokrzycki, o Cardeal Parolin encontrou-se com o Governador da região de Lviv, Sr. Maksym Kozytskyi, e o Prefeito da cidade, o Sr. Andriy Sadovyy.

Seguiu-se, com os presentes, um momento de oração na capela em memória das vítimas da guerra e pela intenção de paz e uma breve conversa sobre a situação na região e os efeitos do conflito na população. Tarde da noite, a delegação do Vaticano chegou à Nunciatura Apostólica em Kiev.



O sábado, 20 de julho, foi dedicado à visita a Odessa, uma das cidades símbolo do país, atingida pelos bombardeios. A primeira das quatro paradas envolveu a Catedral católica-romana, onde o Cardeal foi recebido por Sua Excelência Dom Stanislav Shyrokoradiuk, O.F.M., por alguns membros do Clero, por um grupo de fiéis e por representantes das locais Igreja Greco-Católica e Ortodoxa. A todos expressou a proximidade do Santo Padre Francisco levando-lhes a sua bênção, rezando juntos o Angelus Domini e acendendo uma lâmpada pelas vítimas da guerra.

O segundo local visitado foi o porto comercial da cidade, onde o Secretário de Estado pôde testemunhar os sinais dos bombardeamentos russos que o atingiram. A recebê-lo estava o Chefe da Administração estatal Regional, Sr. Oleg Kiper, que explicou a importância crucial do porto de Odessa para a economia de todo o país, as consequências desastrosas dos ataques aéreos à exportação de cereais e as dificuldades persistentes na realização desta atividade com segurança.

Posteriormente, a Delegação deslocou-se para a Catedral Ortodoxa da Transfiguração, patrimônio da UNESCO, atingida por uma bomba no dia 23 de julho de 2023. O Bispo auxiliar Viktor, em nome do Metropolita Agafangel, falou sobre o ocorrido, mostrando as várias partes do prédio sagrado destruídas e os trabalhos de reparação em andamento.

Por fim, houve uma parada na Paróquia greco-católica de São Miguel Arcanjo, na periferia da cidade, onde o Cardeal Parolin encontrou o Padre Oleksandr Smerechynskyy, Capelão da Obra do Apostolado Marítimo, o Pároco, outros sacerdotes e um grupo de fiéis. Eles agradeceram ao Santo Padre a proximidade contínua e concreta do Santo Padre ao povo ucraniano e manifestaram ao Convidado o seu apreço pela visita portadora de esperança. Após a oração ao Arcanjo Miguel, o Secretário de Estado saudou um a um os presentes, ouvindo alguns testemunhos sobre a assistência prestada aos refugiados e a atividade normal da comunidade.

O domingo, 21 de julho, foi dedicado ao evento central da visita, a celebração conclusiva da peregrinação nacional anual ao Santuário mariano de Berdychiv, na qual participaram numerosos Bispos, Sacerdotes, Autoridades Civis e Membros do Corpo Diplomático. O Cardeal Parolin presidiu a solene Eucaristia e proferiu a homilia, durante a qual recordou que nada é impossível para Deus, mesmo o que parece impossível aos homens, e, com esta certeza, convidou os presentes a rezar pela paz, invocando a intercessão da Virgem do Carmo para a conversão dos corações. Depois da Santa Missa, conversou com os peregrinos, saudando pessoalmente muitos deles.

À noite, no regresso a Kiev, o Cardeal visitou Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, Arcebispo Mor de Kiev-Halych, na Catedral Greco-Católica da Ressurreição. O Chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana relatou os episódios mais significativos da guerra que envolvem o templo e a comunidade paroquial, os bombardeios ocorridos nas imediações e o acolhimento oferecido aos cidadãos da região desde os primeiros dias da invasão, em salas sob a Catedral, convertidas em verdadeiro abrigo antiaéreo. Não faltaram momentos de oração e escuta de alguns cantos da tradição bizantina, bem como uma parada em frente ao túmulo do Arcebispo Mor, o Cardeal Liubomyr Husar.

Segunda-feira, 22 de julho, foi o dia dedicado aos encontros institucionais, a começar por aquele com o Primeiro-Ministro, Sua Excelência Denys Shmyhal, seguidos pelos encontros com o Porta-Voz da Verkhovna Rada, o Parlamento Ucraniano, Sua Excelência Ruslan Stefanchuk, e do Chefe do Grupo de Amizade parlamentar entre a Ucrânia e a Santa Sé, Honorável Rostyslav Tistyk. À tarde, teve lugar o encontro com o Sr. Viktor Yelensky, Chefe da Agência Estatal de Etnopolítica e Liberdade de Consciência. Durante as conversações, os vários interlocutores expressaram gratidão pela visita do Cardeal e pelo compromisso constante do Santo Padre nas questões humanitárias e em favor da paz. Por sua vez, o Cardeal, além de encorajar caminhos de paz justa e de reiterar a disponibilidade da Santa Sé a este respeito, levantou diversas questões relativas à liberdade religiosa e à atividade da Igreja Católica no país no delicado e complexo contexto atual.

A tarde foi também dedicada a um breve mas intenso momento pastoral, a visita à igreja católica de São Nicolau em Kiev, um prédio histórico de culto cuja restituição ainda é aguardada. Rezando pela paz junto com os fiéis, o Cardeal garantiu-lhes que o Santo Padre conhece e acompanha atentamente a sua situação, no aguardo da solução esperada.

O dia intenso terminou com o encontro do Secretário de Estado com o Conselho Pan-Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas, na sede da Nunciatura Apostólica. No encontro fraterno, cada um dos participantes, ao expressar a profunda gratidão por tudo o que o Santo Padre e a Santa Sé fizeram e fazem pelo povo ucraniano, também expressou a sua profunda preocupação, especialmente no sentido de que o povo ucraniano não seja esquecido ou deixado sozinho. Por sua vez, o Cardeal Parolin garantiu que os pedidos serão levados em consideração e que os esforços feitos até agora serão intensificados para atender às necessidades identificadas durante a visita.

Na terça-feira, 23 de julho, o Secretário de Estado visitou o Hospital Pediátrico Okhmatdyt, em Kiev, o maior do país, que foi bombardeado no passado dia 8 de julho. Acompanhado pelo Diretor Geral, Sr. Volodymyr Zhovnir, e pelo Ministro da Saúde, Sr. Viktor Liashko, ele pôde ver as proporções do ataque com mísseis e os enormes danos causados: uma ferida recente e extremamente dolorosa! Um momento particularmente comovente coincidiu com o encontro com alguns jovens pacientes e membros do pessoal médico, aos quais levou a proximidade e o encorajamento do Santo Padre.

Posteriormente, o Cardeal dirigiu-se à Catedral de Santa Sofia, prédio histórico da cidade, símbolo da identidade do povo ucraniano e da sua resistência ao longo da história. A visita guiada permitiu-nos apreciar melhor o valor artístico do monumento, patrimônio da UNESCO, enquanto com o canto Salve Regina a Delegação renovou a invocação da paz para a Ucrânia.

A visita a Kiev foi concluída com o encontro com o Presidente Volodymyr Zelenskyy e a entrega da Ordem do Mérito, concedida ao Cardeal Parolin em 30 de dezembro de 2023, pela contribuição significativa para o fortalecimento da cooperação interestatal e o apoio à soberania do Estado e à integridade territorial da Ucrânia. A conversa que precedeu a cerimônia decorreu em um clima cordial e permitiu refletir sobre possíveis caminhos de paz, para os quais a Santa Sé permanece sempre disponível, e sobre alguns temas que dizem mais diretamente respeito às confissões religiosas no atual contexto de guerra.

À tarde, o Secretário de Estado partiu de Kiev com destino à Polônia, parando novamente em Lviv, para se encontrar com os dois sacerdotes redentoristas greco-católicos, Ivan Levytsky e Bohdan Heleta, libertados em 28 de junho de 2024. Na conversa fraterna, o Enviado do Santo Padre interessou-se pelas condições de detenção e da situação atual, em particular pelo seu estado de saúde. Os dois religiosos agradeceram as orações e o interesse incansável do Santo Padre e da Santa Sé pelo seu destino.

Encontro do Cardeal Parolin com os sacerdotes redentoristas Ivan Levytsky e Bohdan Heleta, libertados do cativeiro russo

Na manhã desta quarta-feira, após o pernoite na Nunciatura Apostólica de Varsóvia, o Cardeal Parolin regressou ao Vaticano.