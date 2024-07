Ucrânia, Parolin encontra o primeiro-ministro Shmyhal e visita o Parlamento

O cardeal secretário de Estado teve uma reunião com o premier ucraniano. Também se encontrou com o presidente do parlamento nacional, Ruslan Stefanchuk. Os dois líderes expressaram apreço pela visita, sinal de proximidade por parte da Santa Sé ao povo ucraniano que sofre com a guerra.

Vatican News

O próprio secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, havia anunciado que o quarto dia de visita à Ucrânia, ou seja, segunda-feira, 22 de julho, contaria com alguns encontros com os líderes do país. Em Kyiv, o cardeal se encontrou com o primeiro-ministro Denys Shmyhal e com o presidente do parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk.

As respectivas contas institucionais nas redes sociais foram as primeiras a relatar ambos os encontros. Tanto o primeiro-ministro quanto o presidente do parlamento ucraniano expressaram apreço ao cardeal Parolin por sua presença, sinal da atenção dedicada à situação do país. Segundo fontes governamentais, entre os temas abordados pelo premier Shmyhal com o secretário de Estado estavam a prestação de assistência humanitária e a contribuição oferecida ao processo de restituição das crianças e dos prisioneiros ucranianos deportados para a Rússia.

Da mesma forma, o presidente do parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, informam as redes sociais institucionais, manifestou gratidão pelo apoio e solidariedade oferecidos pela Santa Sé ao povo ucraniano por meio da ajuda humanitária.