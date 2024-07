Ucrânia: Parolin visita hospital destruído e a catedral de Santa Sofia

Na manhã desta terça-feira, 23 de julho, o cardeal secretário de Estado visitou a estrutura pediátrica de Okhmatdyt, gravemente atingida no último dia 8 de julho por um míssil russo. Lá, saudou as crianças internadas, os médicos e os profissionais da área. Em seguida, rezou na catedral milenar, símbolo do país.

Svitlana Dukhovych e Alessandro De Carolis - Cidade do Vaticano

É um golpe no coração parar diante dos escombros de um lugar onde a vida nasce, reduzido a um espaço de morte. Em 8 de julho, um bombardeio de mísseis russos atingiu o hospital pediátrico ucraniano de Okhmatdyt. No momento do ataque, havia 627 crianças no hospital. Duas mortes foram registradas, incluindo um médico, e 50 feridos, dos quais 8 eram menores de idade, enquanto outros 94 foram transferidos para outras unidades médicas em Kyiv. O míssil atingiu os departamentos de cirurgia, oncologia e terapia intensiva, além do único laboratório ucraniano para doenças hematológicas e tumorais. O edifício de toxicologia e o departamento de traumatologia do hospital foram devastados.



Cardeal Parolin visita hospital pediátrico Okhmatdyt em Kyiv

O cardeal Pietro Parolin, nesta terça-feira, 23 de julho, visitou a maior estrutura pediátrica da Ucrânia, que tentou reativar seus serviços o mais rápido possível devido à singularidade do seu trabalho. O secretário de Estado foi recebido pelo ministro da Saúde ucraniano, Viktor Liashko, e pelo diretor-geral do hospital, Volodymyr Zhovnir, que falou sobre as atividades do hospital e a destruição causada pelos bombardeios. Do lado de fora, o cardeal parou nos pontos onde, dos pavilhões destruídos, restam poucos pedaços de parede. Dentro do hospital, cumprimentou e acariciou as crianças internadas, trocando algumas palavras com algumas delas, encorajou os pais, agradeceu os médicos e os profissionais da saúde, e conversou com a direção do hospital sobre a cooperação com o hospital pediátrico vaticano Bambino Gesù.

Um momento da visita do cardeal Parolin à catedral de Santa Sofia em Kyiv

Visita à Catedral de Santa Sofia



Do hospital, o cardeal Parolin se dirigiu ao Complexo Museológico de Santa Sofia de Kyiv, onde foi recebido pela diretora-geral, Nelia Kukovalska. A catedral, construída a partir de 1037, com suas cúpulas douradas e verdes, é o símbolo milenar da capital ucraniana e da unidade do país. Ao longo dos séculos, sofreu ataques, saques e incêndios. O complexo museológico, gerido pelo Estado, abriga eventos religiosos, como a oração inter-religiosa nas principais festas nacionais. O conflito em curso levou a UNESCO, em setembro passado, a incluir tanto a catedral de Santa Sofia de Kyiv quanto o centro medieval de Lviv (Leópolis) na lista de Patrimônio Mundial em perigo.

O secretário de Estado visitou a catedral e a exposição histórica e, diante do majestoso mosaico da Virgem Orante, sugeriu oferecer uma oração à Virgem. Assim, a delegação vaticana entoou em latim o hino mariano “Salve Rainha” e, ao final da visita, o cardeal deixou uma nota no livro de honra.



Cardeal Pietro Parolin visita a catedral de Santa Sofia de Kyiv