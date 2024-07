Parolin encontra Zelensky em Kiev: esforço por uma "paz justa e duradoura"

O encontro do cardeal Parolin em Kiev com o presidente ucraniano Zelensky

O secretário de Estado foi recebido em Kiev pelo chefe de Estado ucraniano, a quem levou a proximidade do Papa. Conferida ao purpurado uma alta onorificência nacional.

Os encontros institucionais mantidos nestes dias pelo cardeal Pietro Parolin com lideranças ucranianas tiveram o seu momento central na manhã desta terça-feira, 23, em Kiev, com o colóquio com o presidente Volodymyr Zelenskyy. A notícia foi dada pela Secretaria de Estado em um post no "X", informando que o purpurado reiterou ao chefe de Estado ucraniano "a proximidade do Papa e o empenho em encontrar uma paz justa e duradoura para a martirizada Ucrânia". No decorrer do encontro, o presidente conferiu ao cardeal Parolin uma alta onorificência naciona,l a Ordem ao Mérito.

Um momento do encontro em Kiev entre as delegações do Vaticano e da Ucrânia

Em junho passado, Zelensky havia recebido o enviado de Francisco cardeal Matteo Zuppi, além de ter falado com o Papa em diversas ocasiões desde o início da invasão russa em grande escala.

A última vez foi durante o G7 realizado na Itália em Borgo Egnazia, na Puglia, quando Francisco e Zelensky conversaram durante um dos encontros bilaterais mantidos pelo Pontífice com alguns dos líderes presentes na cúpula. A conversa anterior havia sido em 28 de dezembro de 2023. O próprio Zelensky informou no "X" sobre uma conversa com Francisco por telefone para as felicitações de Natal, oportunidade em que foi ressaltada a importância de uma "paz justa para todos nós”, bem como o apreço do Vaticano ao plano de paz presidencial.

O cardeal Parolin durante encontro com o presidente Zelensky

Conversas anteriores com o Papa

O Papa já havia recebido o presidente ucraniano no Vaticano no dia 13 de maio - o segundo encontro depois daquele de 2020 - o primeiro desde a invasão russa da Ucrânia. Dois dias após a eclosão do conflito, em 26 de fevereiro de 2022, Francisco – informou Zelensky no Twitter – expressou profundo pesar pelo que estava acontecendo e, por sua vez, o presidente declarou como o povo ucraniano sentia o apoio espiritual do Pontífice.

Uma conversa telefônica subsequente ocorreu em 22 de março de 2022. Zelensky informou no Twitter que havia relatado ao Papa "a difícil situação humanitária e o bloqueio dos corredores de socorro pelas forças russas", dizendo que "saudava o papel de mediação do Santa Sé ao pôr fim ao sofrimento humano”.

Depois, outro telefonema no dia 12 de agosto de 2022. Novamente no Twitter, o presidente ucraniano afirmou que na conversa falou-se sobre os horrores que a população sofria devido à invasão russa. Zelensky expressou gratidão ao Papa pelas suas orações e fez votos de sua visita a Kiev.