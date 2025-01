Usa, monsignor Viganò premiato con l'Italian Reputation Award

Il riconoscimento, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta sabato 18 gennaio presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York, per l’impegno accademico sul fronte delle ricerche basate sul valore documentale dell’audiovisivo

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

Si dice soddisfatto monsignor Dario Edoardo Viganò per l’Italian Reputation Award di cui è stato insignito negli Usa. Il riconoscimento è stato consegnato al vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze sociali, nonché presidente della Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (MAC) e del Centro ricerche CAST dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, durante una cerimonia che si è svolta presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York lo scorso sabato 19 gennaio.

Riconoscimento prestigioso

Si tratta di un prestigioso riconoscimento - giunto alla seconda edizione - destinato a personalità che si sono distinte per il loro impegno costante e innovativo in diversi settori, contribuendo alla promozione dell’Italia nel mondo e al rafforzamento del suo brand a livello globale. “In particolare – ha spiegato Viganò – a me è stata conferita la medaglia dell’Italian Reputation Award per il legame con le associazioni intellettuali americane attraverso le quali negli ultimi 25 anni abbiamo portato alcune ricerche basate sul valore documentale delle fonti audiovisive”.

Recupero e valorizzazione di reperti audio e video

Un impegno scientifico condotto su impulso di Papa Francesco che si è concentrato sempre di più sul recupero e sulla valorizzazione dei reperti audio e video afferenti al mondo cattolico - molti dei quali sono andati perduti - in seno alle attività del centro ricerca CAST dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno e della Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (MAC). I Giubilei nella storia, e il rapporto con i media nelle diverse epoche, rappresenta uno degli ambiti di indagine portato avanti dalle due realtà – entrambe varate e presiedute da Viganò – che recentemente hanno realizzato una docuserie sui Giubilei Mediatici e che prossimamente presenteranno altre iniziative divulgative sullo stesso argomento.

L'evento

L’evento di New York, nato dalla collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura, diretto da Fabio Finotti, dal Reputation Research, guidato da Davide Ippolito, e dalla fondazione IARL – Italia America Reputation Lab, è stato moderato dalla giornalista Cristiana Mancini di SkyTG24. Oltre a monsignor Viganò sono stati premiati anche Annamaria Colao, Emiliano Ponzi, Matteo Zuretti, Virgilio Sacchini, Pasquale Punzo, Alfonso Cerullo, Alessio Sansò e Mario Calvo-Platero. Tutti hanno ricevuto il Reputation Award, una medaglia commemorativa ideata dal maestro artista Marco De Luca.