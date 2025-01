I rapporti diplomatici intrattenuti dalla Santa Sede con Stati e organizzazioni

Nel giorno dell'udienza del Papa al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, la Sala Stampa vaticana informa che sono 184 gli Stati con i quali intercorrono relazioni piene. Nel corso del 2024, sottoscritto il Secondo Protocollo Addizionale all’Accordo con il Burkina Faso, prorogata la validità dell’Accordo Provvisorio sulla nomina dei vescovi con la Repubblica Popolare Cinese e firmato l’Accordo con la Repubblica Ceca su alcune questioni giuridiche

Vatican News

Gli Stati che attualmente intrattengono piene relazioni diplomatiche con la Santa Sede sono 184. Vanno aggiunti l’Unione Europea e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Lo si legge in una nota informativa diffusa oggi, 9 gennaio, dalla Sala Stampa della Santa Sede. Le Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede con sede a Roma, incluse quelle dell’Unione Europea e del Sovrano Militare Ordine di Malta, sono 90. Hanno sede nella capitale anche gli Uffici accreditati presso la Santa Sede della Lega degli Stati Arabi, dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

L'11 ottobre del 2024 è stato sottoscritto il Secondo Protocollo Addizionale all’Accordo fra la Santa Sede e il Burkina Faso sullo statuto giuridico della Chiesa Cattolica nel Paese. Il 22 ottobre, poi, la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese hanno concordato di prorogare per un ulteriore quadriennio la validità dell’Accordo Provvisorio sulla nomina dei vescovi, stipulato il 22 settembre 2018 e rinnovato il 22 ottobre 2020 e il 22 ottobre 2022. Infine, il 24 ottobre è stato firmato l’Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Ceca su alcune questioni giuridiche.