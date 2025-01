La Pontificia Accademia Ecclesiastica festeggia il Patrono S. Antonio Abate

Hanno partecipato all’evento il cardinale decano Giovanni Battista Re, il sostituto Edgar Peña Parra, il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali mons. Paul Richard Gallagher e il presidente dell'Accademia, mons. Salvatore Pennacchio. Il saluto del Papa con il dono di una preziosa icona della Madonna di Częstochowa

Ieri, venerdì 17 gennaio, la Pontificia Accademia Ecclesiastica ha celebrato la festa del Patrono, Sant’Antonio Abate, che vede riunirsi tradizionalmente presso l’Alma mater tutti gli ex-alunni presenti a Roma.

Durante la preghiera dei Vespri – aperta dall’indirizzo di saluto del presidente dell’Accademia mons. Salvatore Pennacchio – il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, ha rivolto agli alunni di ieri e di oggi una riflessione sull’importanza radicale della preghiera per essere fedeli interpreti del servizio di pace affidato a ciascuno dei presenti. La festa è proseguita con il momento conviviale della cena, che ha visto la presenza di diversi superiori, tra i quali mons Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, e mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, oltre ad altri cardinali, vescovi e sacerdoti.

Un'icona della Madonna di Częstochowa, dono del Papa alla Pontificia Accademia Ecclesiastica

La serata, vissuta in un clima fraterno fra le diverse generazioni di diplomatici della Santa Sede, è stata benedetta e raggiunta dall’augurio del Santo Padre a tutta la famiglia dell’Accademia, attraverso il dono di una preziosa icona della Madonna di Częstochowa, a cui si è unito spiritualmente con alcuni doni per gli alunni “partenti” anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato e protettore dell’Accademia, impegnato in un viaggio all’estero.

