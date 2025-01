Parolin a Padova, visita all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio: segno di bene

Il segretario di Stato ha trascorso la mattinata nella struttura a Rubano, conoscendo ospiti e personale, celebrando la messa in Santuario e inaugurando la rinnovata palestra: "L’OPSA è una testimonianza di fede e carità in un mondo che oggi troppo spesso le rifiuta, rifiutando così l’uomo"

Già la conosceva avendola frequentata da seminarista negli anni '70, oggi il cardinale Pietro Parolin ha avuto la possibilità di vedere e toccare con mano come l’Opera della Provvidenza Sant'Antonio, nella Diocesi di Padova, si sia evoluta negli anni, diventando una struttura sociosanitaria di primo livello anche grazie a una missio chiara sin dalle sue origini: assicurare a ogni ospite un’assistenza di qualità, in una relazione di cura che garantisca il rispetto dell’individualità in accordo alle necessità materiali, morali e spirituali di ciascuno. Il cardinale si è recato questa mattina, 24 gennaio, nella struttura, accettando l’invito del direttore generale don Roberto Ravazzolo e dando vita così a una giornata che per tutta l’OPSA (ospiti, collaboratori, familiari) è stata una vera festa.

Inaugurazione della palestra

Il caridnale ha avuto un incontro approfondito con la direzione dell'Opsa, che gli ha illustrato numeri e peculiarità. Poi, ha celebrato nel Santuario una Messa molto partecipata da ospiti e componenti della casa. A seguire ha inaugurato, insieme alla sindaca di Rubano Chiara Buson e al direttore sanitario dell’Ulss 6 Euganea, Aldo Mariotto, la palestra dell’OPSA dopo i lavori che l’hanno rinnovata strutturalmente e dal punto di vista dell’efficientamento energetico. L’Opera della Provvidenza rientra, infatti, in possesso di uno spazio fondamentale per le attività destinate agli Ospiti. Ma questo spazio torna a essere disponibile, come in passato, anche alle associazioni del territorio che promuovono l’attività fisica o sportiva delle persone con disabilità. Infine, il porporato ha concluso la sua mattinata visitando una delle due infermerie dell’OPSA, che gli Ospiti chiamano “l’ospedale”, e Casa monsignor Bortignon, dove risiedono religiosi e religiose non autosufficienti.

Il cardinale Parolin inaugura la nuova palestra

Come pastore, padre e uomo

"Lei viene in visita all’OPSA come pastore, come padre e come uomo", ha detto don Ravazzolo nel suo benvenuto a Parolin. "Come pastore perché è in servizio alla Santa Sede, quindi al Papa, ma anche al mondo intero. Viene anche come padre e come uomo, che conosce la vita e le sue fragilità, evidenti e meno evidenti. Ognuno di noi porta in sé una traccia di fragilità: noi, nella sua presenza qui, vediamo confermato l’impegno che portiamo avanti ogni giorno, il nostro stile di attenzione verso il prossimo".

Una risposta alle fragilità

All’incontro con le figure dirigenziali dell'Opera, il segretario di Stato ha espresso il proprio apprezzamento per questa che ha definito "una grande opera di evangelizzazione"; ha applaudito anche gli sforzi della struttura per dare una risposta sempre più efficace alle nuove fragilità: persone a basso o alto funzionamento cognitivo con gravi problematiche comportamentali, l’invecchiamento nelle persone con disabilità intellettiva e le disabilità motorie acquisite. "Come prima cosa è bello per me stare qui stamattina con voi - ha detto il cardinale nell'omelia -. Sto vivendo un momento di intensa emozione spirituale, sia per l’incontro che abbiamo avuto con la direzione della Casa, sia per questo momento di preghiera insieme. L’OPSA è una testimonianza di fede e carità in un mondo che oggi troppo spesso le rifiuta, rifiutando così l’uomo. Siete testimonianza di annuncio del Vangelo nel mondo di oggi: il vostro slogan è il bene che opera, ma fare bene il bene è fare il bene due volte".

Parolin durante la Messa nel santuario dell'Opsa